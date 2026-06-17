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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Это его последний турнир. Лучшие годы у него уже позади»
Чемпионат мира
17 июня 2026, 20:33 | Обновлено 17 июня 2026, 20:34
1613
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это его последний турнир. Лучшие годы у него уже позади»

Известный тренер – о Хорватии и Луке Модриче

17 июня 2026, 20:33 | Обновлено 17 июня 2026, 20:34
1613
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это его последний турнир. Лучшие годы у него уже позади»
УАФ. Мирон Маркевич
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Известный украинский тренер Мирон Маркевич поделился своими мыслями о сборной Хорватии и её лидере Луке Модриче.

«Для Модрича этот турнир станет последним. Лучшие его годы уже позади, и неизвестно, как он будет себя чувствовать сейчас, учитывая климатические условия. Хотя, безусловно, он еще способен одним пасом или ударом решить исход матча.

Что касается общих перспектив сборной Хорватии, то мне пока сложно сказать, чего эта команда сможет достичь. Нужно отталкиваться от первого матча, увидеть их потенциал на фоне фаворита. Но то, что она выйдет из группы, в этом нет сомнений», – сказал Маркевич.

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Мирон Маркевич Лука Модрич сборная Хорватии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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