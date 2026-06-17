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  4. «Все решит один мяч». Маркевич дал прогноз на матч Англия – Хорватия
Чемпионат мира
17 июня 2026, 11:53 |
123
0

«Все решит один мяч». Маркевич дал прогноз на матч Англия – Хорватия

Авторитетный наставник считает, что нас ждет центральный поединок первого тура в групповом раунде ЧМ

17 июня 2026, 11:53 |
123
0
«Все решит один мяч». Маркевич дал прогноз на матч Англия – Хорватия
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Сегодня, 17 июня в Далласе состоится матч, которого ждут многие. Англия против Хорватии. Подопечные Томаса Тухеля приехали на этот турнир с твердым намерением добиться большего, чем на прошлом Мундиале. Напомним, что англичане проиграли в четвертьфинале Франции. В то же время команда Златко Далича попытается повторить свой успех четырехлетней давности, когда хорваты стали бронзовыми призерами ЧМ-2022. В общем, ждем интригующей игры.

Мирон Маркевич – архитектор атакующего футбола Украины, более 25 лет в футболе, более 1000 матчей в качестве тренера, вывел «Днепр» в финал Лиги Европы, бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Без сомнения, что это центральный матч группового раунда в первом туре. Встретятся две мощные сборные, которые могут далеко зайти на этом турнире.

На бумаге Англия считается фаворитов, но у Хорватии стабильный и сыгранный состав. У балканцев сейчас талантливая плеяда футболистов. Это и позволяет им добиваться высоких результатов. Не просто так они были и третьими, и четвертыми на чемпионатах мира. Конечно, года идут, вот и для Модрича этот турнир будет последним. Лучшие его годы позади и неизвестно, как он будет себя чувствовать сейчас, учитывая и климатические условия. Хотя, безусловно, он еще в состоянии одним пасом или ударом сделать результат.

Впрочем, Англия есть Англия. Эта сборная моложе хорватской, футболисты представляют клубы из ведущей европейской лиги. Считаю, что британцы точно дойдут до четвертьфинала, а там многое будет зависеть от соперника. Важно, как организует игру команды Томас Тухель. Но самое грозное их оружие – это Гарри Кейн – человек-гол. Поэтому балканцам нужно уделить особое внимание этому исполнителю.

Подопечные Златко Далича наверняка будут больше действовать на контратаках, и они это прекрасно умеют делать. Думаю, кто выиграет эту игру, тот и возьмет первое место в этой группе.

Что касается общих перспектив сборной Хорватии, то мне пока сложно сказать, чего эта команда сможет достичь. Нужно отталкиваться от первой игры, увидеть их потенциал на фоне фаворита. Но то, что из группы она выйдет, в этом нет сомнения.

Исходя из вышесказанного, предположу, что в этой встрече все решит один забитый мяч. Ставлю на Англию – 1:0.

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Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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