Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Англия – Хорватия

Сегодня, 17 июня, состоится, пожалуй, центральный матч первого тура группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся Англия и Хорватия. На бумаге родоначальники футбола наверняка являются фаворитами, тем не менее, именно хорваты добились лучшего результата на прошлом Мундиале, завоевав бронзовые медали.

О расстановке сил в этом противостоянии и прогнозе на поединок сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко.

– Это будет настоящая битва, – сказал Кравченко. – Сразу назову фаворитом противостояния англичан, у которых более мощная и классная команда. Тем не менее, выступления хорватов поражают. С населением в 4 миллиона человек эта сборная всегда среди топов. Как по мне, это феномен. Причем, это касается не только футбола.

Это будет лебединая песня их лидера, 40-летнего Луки Модрича, – классного мастера, интеллектуально сильного футболиста. Поэтому хотелось бы, чтобы и на этот раз хорваты показали классный футбол и результат.

Что касается Англии, то, на мой взгляд, Томас Тухель, если проанализировать состав, сделал выбор в большей степени на силовой стиль игры, надежность, стандарты. Наставник отказался от некоторых креативных исполнителей, таких как Фил Фоден, Коул Палмер. Принесет ли это результат? Возможно, так как на таких краткосрочных турнирах очень важна дисциплина.

Мои симпатии в этой игре будут на стороне Хорватии, однако победу, считаю, добудут англичане. Много голов в этой встрече не будет, поэтому ставлю на 2:0.