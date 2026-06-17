Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Англия – Хорватия
Чемпионат мира
17 июня 2026, 22:12 |
1385
0

Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Англия – Хорватия

Сергей Кравченко считает, что англичане обыграют хорватов со счетом 2:0

17 июня 2026, 22:12 |
1385
0
Экс-игрок сборной Украины спрогнозировал счет матча Англия – Хорватия
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Тухель
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сегодня, 17 июня, состоится, пожалуй, центральный матч первого тура группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся Англия и Хорватия. На бумаге родоначальники футбола наверняка являются фаворитами, тем не менее, именно хорваты добились лучшего результата на прошлом Мундиале, завоевав бронзовые медали.

О расстановке сил в этом противостоянии и прогнозе на поединок сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко.

– Это будет настоящая битва, – сказал Кравченко. – Сразу назову фаворитом противостояния англичан, у которых более мощная и классная команда. Тем не менее, выступления хорватов поражают. С населением в 4 миллиона человек эта сборная всегда среди топов. Как по мне, это феномен. Причем, это касается не только футбола.

Это будет лебединая песня их лидера, 40-летнего Луки Модрича, – классного мастера, интеллектуально сильного футболиста. Поэтому хотелось бы, чтобы и на этот раз хорваты показали классный футбол и результат.

Что касается Англии, то, на мой взгляд, Томас Тухель, если проанализировать состав, сделал выбор в большей степени на силовой стиль игры, надежность, стандарты. Наставник отказался от некоторых креативных исполнителей, таких как Фил Фоден, Коул Палмер. Принесет ли это результат? Возможно, так как на таких краткосрочных турнирах очень важна дисциплина.

Мои симпатии в этой игре будут на стороне Хорватии, однако победу, считаю, добудут англичане. Много голов в этой встрече не будет, поэтому ставлю на 2:0.

По теме:
Португалия – ДР Конго – 1:1. Провал Роналду. Видео голов и обзор матча
Возвращение леопардов с сенсацией. Португалия не смогла обыграть ДР Конго
Англия – Хорватия. Кейн и Модрич: названы стартовые составы на матч ЧМ-2026
Сергей Кравченко ЧМ-2026 по футболу сборная Англии по футболу сборная Хорватии по футболу Лука Модрич Томас Тухель Фил Фоден Коул Палмер эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Другие виды | 17 июня 2026, 09:06 0
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»

Дерюгина – о нападении россии на Киево-Печерскую лавру

Мирон МАРКЕВИЧ: «Это его последний турнир. Лучшие годы у него уже позади»
Футбол | 17 июня 2026, 20:33 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это его последний турнир. Лучшие годы у него уже позади»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Это его последний турнир. Лучшие годы у него уже позади»

Известный тренер – о Хорватии и Луке Модриче

Стародубцева проиграла третьей сеяной в очередном триллере в Ноттингеме
Теннис | 17.06.2026, 16:42
Стародубцева проиграла третьей сеяной в очередном триллере в Ноттингеме
Стародубцева проиграла третьей сеяной в очередном триллере в Ноттингеме
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Футбол | 17.06.2026, 06:20
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Футбол | 17.06.2026, 10:19
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
16.06.2026, 19:23 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 48
Футбол
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
17.06.2026, 06:00 37
Футбол
Франция – Сенегал – 3:1. Рекордный дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Франция – Сенегал – 3:1. Рекордный дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
17.06.2026, 01:27
Футбол
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
17.06.2026, 07:02
Футбол
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
17.06.2026, 06:25
Футбол
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
16.06.2026, 20:05 12
Футбол
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
15.06.2026, 22:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем