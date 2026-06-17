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  4. Сергей КРАВЧЕНКО: «Без Криштиану Роналду Португалия была бы сильнее»
Чемпионат мира
17 июня 2026, 08:02 |
605
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Сергей КРАВЧЕНКО: «Без Криштиану Роналду Португалия была бы сильнее»

Экс-игрок сборной Украины дал прогноз на матч чемпионата мира Португалия – ДР Конго

17 июня 2026, 08:02 |
605
0
Сергей КРАВЧЕНКО: «Без Криштиану Роналду Португалия была бы сильнее»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Португалии
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Сегодня, 17 июня свою борьбу на чемпионате мира начинает группа K. В частности, в 20:00 по киевскому времени прозвучит стартовый свисток матча Португалия – Конго. Европейские бразильцы, как называют португальцев, практически на каждом большом турнире входят в число фаворитов. Так ли это на это раз, сайту Sport.ua эксклюзивно рассказал наш эксперт, бывший полузащитник сборной Украины Сергей Кравченко.

– На текущем турнире сборная Португалии будет стремиться к максимальному результату, – сказал Кравченко. – Достаточно посмотреть на их состав, где представлены чуть ли не все топовые европейские клубы. Впрочем, я бы не спешил сбрасывать со счетов ДР Конго. Эта сборная хорошо выглядит физически, есть и свои звезды, которые выступают в добротных клубах Европы.

Мы все уважаем и чтим легенду европейского и мирового футбола Криштиану Роналду. Но, на мой взгляд, в данном случае, без него португальцы для меня были бы еще сильнее. Да, этот мастер может решить эпизод, сотворить гол из ничего, коллектив под него подстраивается, но когда идет работа в прессинге и в отборе, команда имеет минус одного футболиста, что не приемлемо для современного футбола.

Тем не менее, чтобы ни говорилось, Португалия сильна и, как я уже сказал, попытается добраться до главного поединка чемпионата мира. И если прогнозировать итог предстоящего противостояния против ДР Конго, предположу, что европейские бразильцы выиграют этот матч крупно – 3:0. Но я не скажу, что для них эта победу будет легкой.

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Сергей Кравченко ЧМ-2026 по футболу сборная Португалии по футболу сборная ДР Конго по футболу Криштиану Роналду эксклюзив Мнение эксперта Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
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