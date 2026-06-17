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  4. Шеф-скаут Шахтера: «Это очень сложные дни. Это пугало всех...»
Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 14:32 |
321
0

Шеф-скаут Шахтера: «Это очень сложные дни. Это пугало всех...»

Сальваторе Монако рассказал о войне в Украине

17 июня 2026, 14:32 |
321
0
Шеф-скаут Шахтера: «Это очень сложные дни. Это пугало всех...»
ФК Шахтер Донецк
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Руководитель службы селекции донецкого Шахтера Сальваторе Монако рассказал о войне в Украине. Сальваторе вспомнил, как украинцы мужественно обороняли Киев от врага.

– Как вы оказались в «Шахтере»?

– Мы пришли в клуб вместе с Роберто Де Дзерби после нескольких лет совместной работы в Сассуоло. На тот момент это был интереснейший проект. «Шахтер» уже много лет оставался одним из сильнейших клубов Восточной Европы, регулярно выступал в Лиге чемпионов и имел ясное видение своего развития. Мы приступили к работе с большим энтузиазмом. К сожалению, из-за войны этого этапа длился всего семь месяцев, и даже за такое короткое время я понял, насколько особенным этот клуб.

– Вы были в Украине в день начала полномасштабного вторжения?

– Нет. К счастью или к сожалению, в тот момент я находился в Южной Америке. За несколько дней до вторжения поехал туда по рабочим делам, связанным со скаутингом, поэтому физически в Украине меня не было. В то же время, я постоянно поддерживал связь с коллегами. Мне буквально ежеминутно рассказывали обо всем, что происходило. Я держал связь с Роберто Де Дзерби, директорами клуба и другими сотрудниками, поэтому, хотя находился в тысячах километров от Киева, морально проживал эти события вместе с ними.

– Что вы чувствовали в те дни?

– Это очень сложные дни, особенно если вспомнить, что российские войска были всего в нескольких десятках километров от центра Киева. Это пугало всех: не только иностранцев, но и самих украинцев. Никто не может привыкнуть к войне, никто не может спокойно воспринимать ситуацию, когда есть реальная угроза для города, где ты живешь. Насколько я понимаю по словам находившихся там в те дни людей, в начале ситуация была очень хаотичной, но потом благодаря характеру, воле и организованности украинцев все изменилось. Киев выстоял, и это стало чрезвычайно важным моментом для всей страны, – сказал Монако.

Россия полномасштабно ворвалась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. Враг продолжает атаковать военные, промышленные и гражданские объекты, убивая военных и гражданских.

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российско-украинская война Сальваторе Монако Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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