Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шеф-скаут Шахтера: «Бразильские игроки вызывают у Ахметова восторг»
Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 14:28 | Обновлено 17 июня 2026, 14:32
434
3

Шеф-скаут Шахтера: «Бразильские игроки вызывают у Ахметова восторг»

Сальваторе Монако рассказал о бразильском векторе клуба

17 июня 2026, 14:28 | Обновлено 17 июня 2026, 14:32
434
3 Comments
Шеф-скаут Шахтера: «Бразильские игроки вызывают у Ахметова восторг»
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Сальваторе Монако, который является главным скаутом Шахтера, рассказал о том, почему трансферная политика клуба ориентирована на бразильских футболистов.

– Шахтер давно ассоциируется с бразильскими футболистами. Это случайность или сознательная стратегия клуба?
– Это абсолютно сознательный выбор. Если говорить о современной истории Шахтера, то ее архитектором является президент клуба Ринат Ахметов. Он прекрасно разбирается в футболе, а таких президентов на самом деле немного. Именно он много лет назад избрал этот путь и продолжает его соблюдать. Президент всегда был влюблен в талант, особенно когда речь идет об атакующих футболистах.

Он считает, что вингеры, нападающие, плеймейкеры должны быть способны создавать нечто особенное на поле. Конечно, талантливых игроков можно найти где угодно, но бразильский футбол всегда вызывал у него особый восторг. Именно поэтому через Шахтер прошли Дуглас Коста, Фернандиньо, Виллиан, Фред и многие другие футболисты. Сегодня мы продолжаем двигаться по тому же пути.

В то же время, не стоит забывать и об украинских игроках. В Украине всегда было много качественных футболистов.

По теме:
Экс-тренер Шахтера возглавит потенциального соперника Динамо в ЛЕ
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Он предлагал мне работу, но я сказал...»
Шеф-скаут Шахтера: «Это очень сложные дни. Это пугало всех...»
Ринат Ахметов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Сальваторе Монако
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(15)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, перейдет ли Цыганков в Барселону
Футбол | 17 июня 2026, 10:01 11
Стало известно, перейдет ли Цыганков в Барселону
Стало известно, перейдет ли Цыганков в Барселону

Каталонцы отвергли вариант с переходом украинца

Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Футбол | 16 июня 2026, 20:05 9
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории

Украинский вингер может перебраться из «Жироны» в «Барселону»

Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Футбол | 17.06.2026, 06:00
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Футбол | 16.06.2026, 17:19
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
«6-7 футболистов покинут клуб». В Харькове объявили о масштабной чистке
Футбол | 17.06.2026, 12:50
«6-7 футболистов покинут клуб». В Харькове объявили о масштабной чистке
«6-7 футболистов покинут клуб». В Харькове объявили о масштабной чистке
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Це одразу видно наскільки ахмет відстав від футболу сьогодення
Живе досі 2007-2009 роках
Побачимо як вони в лч його порадують
В ЛЄ такі суперники що більшість ге пройдуть
Ответить
0
а в нашого суркіса викликає захоплення Монако
Ответить
-10
Суркіс любить негритят 
Ответить
-12
Популярные новости
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
16.06.2026, 18:10 196
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
16.06.2026, 07:15 2
Бокс
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после первой недели?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после первой недели?
15.06.2026, 15:57 13
Волейбол
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
15.06.2026, 13:56 77
Футбол
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
15.06.2026, 09:45 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
15.06.2026, 13:21 66
Футбол
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
15.06.2026, 08:13 4
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем