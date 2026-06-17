Шеф-скаут Шахтера: «Бразильские игроки вызывают у Ахметова восторг»

Сальваторе Монако, который является главным скаутом Шахтера, рассказал о том, почему трансферная политика клуба ориентирована на бразильских футболистов.

– Шахтер давно ассоциируется с бразильскими футболистами. Это случайность или сознательная стратегия клуба?

– Это абсолютно сознательный выбор. Если говорить о современной истории Шахтера, то ее архитектором является президент клуба Ринат Ахметов. Он прекрасно разбирается в футболе, а таких президентов на самом деле немного. Именно он много лет назад избрал этот путь и продолжает его соблюдать. Президент всегда был влюблен в талант, особенно когда речь идет об атакующих футболистах.

Он считает, что вингеры, нападающие, плеймейкеры должны быть способны создавать нечто особенное на поле. Конечно, талантливых игроков можно найти где угодно, но бразильский футбол всегда вызывал у него особый восторг. Именно поэтому через Шахтер прошли Дуглас Коста, Фернандиньо, Виллиан, Фред и многие другие футболисты. Сегодня мы продолжаем двигаться по тому же пути.

В то же время, не стоит забывать и об украинских игроках. В Украине всегда было много качественных футболистов.