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  4. АНТЮХ: «В сборной Испании нет игроков Реала? Таковы реалии футбола»
Чемпионат мира
17 июня 2026, 14:54 |
188
0

АНТЮХ: «В сборной Испании нет игроков Реала? Таковы реалии футбола»

Денис напомнил, что в составе мадридцев много игроков, выступающих за сборные других стран

17 июня 2026, 14:54 |
188
0
АНТЮХ: «В сборной Испании нет игроков Реала? Таковы реалии футбола»
ФК Металіст 1925. Денис Антюх
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Нападающий «Харькова» Денис Антюх высказался по поводу отсутствия в заявке сборной Испании игроков мадридского «Реала».

По мнению украинского футболиста, в этом нет ничего удивительного.

«Таковы реалии современного футбола. Их нет в составе испанцев, но они играют за другие национальные команды», — пояснил Антюх.

На днях в состав «Реала» вошел защитник сборной Испании Марк Кукурелья. На ЧМ-2026 испанцы дебютировали с ничьей против Кабо-Верде (0:0).

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Андрей Плыгун Источник: Спорт-Экспресс Украина
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