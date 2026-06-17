Чемпионат мира17 июня 2026, 14:54 |
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АНТЮХ: «В сборной Испании нет игроков Реала? Таковы реалии футбола»
Денис напомнил, что в составе мадридцев много игроков, выступающих за сборные других стран
17 июня 2026, 14:54 |
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Нападающий «Харькова» Денис Антюх высказался по поводу отсутствия в заявке сборной Испании игроков мадридского «Реала».
По мнению украинского футболиста, в этом нет ничего удивительного.
«Таковы реалии современного футбола. Их нет в составе испанцев, но они играют за другие национальные команды», — пояснил Антюх.
На днях в состав «Реала» вошел защитник сборной Испании Марк Кукурелья. На ЧМ-2026 испанцы дебютировали с ничьей против Кабо-Верде (0:0).
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