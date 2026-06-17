АНТЮХ: «В сборной Испании нет игроков Реала? Таковы реалии футбола»

Нападающий «Харькова» Денис Антюх высказался по поводу отсутствия в заявке сборной Испании игроков мадридского «Реала».

По мнению украинского футболиста, в этом нет ничего удивительного.

«Таковы реалии современного футбола. Их нет в составе испанцев, но они играют за другие национальные команды», — пояснил Антюх.

На днях в состав «Реала» вошел защитник сборной Испании Марк Кукурелья. На ЧМ-2026 испанцы дебютировали с ничьей против Кабо-Верде (0:0).