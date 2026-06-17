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Испания
17 июня 2026, 22:48 | Обновлено 17 июня 2026, 22:59
761
0

Известно, почему Барселона хочет Цыганкова. Объявлена сумма трансфера

В Испании отметили сильные стороны украинского вингера

17 июня 2026, 22:48 | Обновлено 17 июня 2026, 22:59
761
0
Известно, почему Барселона хочет Цыганкова. Объявлена сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Будущее Виктора Цыганкова продолжает активно обсуждаться в Испании на фоне его возможного ухода из «Жироны».

Журналисты всё чаще называют украинца потенциальным усилением для «Барселоны». По их мнению, существует сразу несколько факторов, которые делают этот трансфер привлекательным для каталонцев.

Прежде всего отмечается универсальность Цыганкова. Украинец способен действовать на правом фланге атаки, под нападающим или даже в роли ложной «девятки», что позволяет закрывать сразу несколько позиций в линии атаки.

Еще одним важным аргументом является потенциально невысокая стоимость сделки. После вылета «Жироны» из Ла Лиги сумма трансфера может составить около 15 миллионов евро, что выглядит доступным вариантом для каталонского гранда.

Также подчеркивается, что стиль игры украинца хорошо соответствует требованиям главного тренера Ханса-Дитера Флика. Цыганков активно работает без мяча, участвует в прессинге и выполняет оборонительную работу.

Особое внимание привлекает статистика футболиста. По ряду атакующих показателей украинец входит в число лучших игроков на своей позиции. В частности, он демонстрирует высокие показатели по ключевым передачам, ожидаемым ассистам, результативным передачам, точности навесов и реализации моментов.

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Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
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