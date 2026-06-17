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  4. Месси стал третьим игроком, забившим хет-трик на ЧМ после 30 лет
Чемпионат мира
17 июня 2026, 13:03 | Обновлено 17 июня 2026, 13:29
424
0

Месси стал третьим игроком, забившим хет-трик на ЧМ после 30 лет

До него трижды забивали Роналду и Ренсенбринк

17 июня 2026, 13:03 | Обновлено 17 июня 2026, 13:29
424
0
Месси стал третьим игроком, забившим хет-трик на ЧМ после 30 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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38-летний нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал главным героем матча группового этапа ЧМ-2026 против Алжира (3:0).

Легендарный нападающий забил все три гола своей команды в ворота соперника и тем самым записал на свой счет очередное историческое достижение. Месси стал лишь третьим игроком в истории, который сделал хет-трик на чемпионате мира после 30 лет.

До аргентинца это делали португалец Криштиану Роналду в матче против Испании (33 года, ЧМ-2018) и нидерландец Роб Ренсенбринк в игре против Ирана (30 лет, ЧМ-1978).

Для Месси это уже шестой чемпионат мира в карьере. Он является действующим чемпионом мира. Следующий матч сборная Аргентины проведет 22 июня против Австрии.

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Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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