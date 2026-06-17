Месси стартовал на чемпионате мира с рекорда

Лионель Месси провел первый матч на ЧМ-2026, став, таким образом, первым игроком, выступавшим на шести мундиалях. Правда, в единоличных рекордсменах ему, скорее всего, предстоит пребывать не долго. Уже сегодня достижение аргентинца может повторить португалец Криштиану Роналду.

К слову, Месси, сделав хет-трик в матче с Алжиром, стал вторым бомбардиром, после Криштиану Роналду, забивавшим в пяти финальных турнирах. Семь раз Лионель отличился на ЧМ-2022, 4 – на ЧМ-2014, 3 – на ЧМ-2026, по одному – на ЧМ-2006 и ЧМ-2018, сделав голевую паузу только на ЧМ-2010.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ