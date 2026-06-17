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Чемпионат мира
17 июня 2026, 12:40 | Обновлено 17 июня 2026, 12:41
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Месси стартовал на чемпионате мира с рекорда

Капитан аргентинцев провел первый матч на шестом для себя мундиале

17 июня 2026, 12:40 | Обновлено 17 июня 2026, 12:41
211
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Месси стартовал на чемпионате мира с рекорда
Getty Images/Global Images Ukraine
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Лионель Месси провел первый матч на ЧМ-2026, став, таким образом, первым игроком, выступавшим на шести мундиалях. Правда, в единоличных рекордсменах ему, скорее всего, предстоит пребывать не долго. Уже сегодня достижение аргентинца может повторить португалец Криштиану Роналду.

К слову, Месси, сделав хет-трик в матче с Алжиром, стал вторым бомбардиром, после Криштиану Роналду, забивавшим в пяти финальных турнирах. Семь раз Лионель отличился на ЧМ-2022, 4 – на ЧМ-2014, 3 – на ЧМ-2026, по одному – на ЧМ-2006 и ЧМ-2018, сделав голевую паузу только на ЧМ-2010.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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цифры и факты Лионель Месси ЧМ-2026 по футболу Мнение эксперта
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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Роналду - футболіст, який плакав на найбільшій кількості чемпіонатів світу)
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