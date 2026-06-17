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Чемпионат мира
17 июня 2026, 11:59 | Обновлено 17 июня 2026, 12:13
360
0

Уникальная статистика Месси на ЧМ: лучший по всем основным показателям

16 голов, 8 ассистов, 27 матчей на ЧМ

17 июня 2026, 11:59 | Обновлено 17 июня 2026, 12:13
360
0
Уникальная статистика Месси на ЧМ: лучший по всем основным показателям
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче ЧМ-2026 против Алжира и обновил многие рекордные показатели.

Игрок добрался до отметки в 16 голов на чемпионатах мира и догнал лидера Мирослава Клозе. Месси остается лучшим ассистентом в истории ЧМ и стал лучшим бомбардиром по системе гол + пас.

У Месси больше всех матчей в истории на чемпионатах мира: теперь их 27 на шести разных турнирах.

Лионель Месси

Больше всех голов на ЧМ (вместе с Мирославом Клозе) – 16
Больше всех ассистов на ЧМ: 8
Лучший бомбардир ЧМ: 24
Больше всех матчей на ЧМ:27

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Лионель Месси сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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