Уникальная статистика Месси на ЧМ: лучший по всем основным показателям

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче ЧМ-2026 против Алжира и обновил многие рекордные показатели.

Игрок добрался до отметки в 16 голов на чемпионатах мира и догнал лидера Мирослава Клозе. Месси остается лучшим ассистентом в истории ЧМ и стал лучшим бомбардиром по системе гол + пас.

У Месси больше всех матчей в истории на чемпионатах мира: теперь их 27 на шести разных турнирах.

Лионель Месси

Больше всех голов на ЧМ (вместе с Мирославом Клозе) – 16

Больше всех ассистов на ЧМ: 8

Лучший бомбардир ЧМ: 24

Больше всех матчей на ЧМ:27