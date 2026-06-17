Уникальная статистика Месси на ЧМ: лучший по всем основным показателям
16 голов, 8 ассистов, 27 матчей на ЧМ
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оформил хет-трик в матче ЧМ-2026 против Алжира и обновил многие рекордные показатели.
Игрок добрался до отметки в 16 голов на чемпионатах мира и догнал лидера Мирослава Клозе. Месси остается лучшим ассистентом в истории ЧМ и стал лучшим бомбардиром по системе гол + пас.
У Месси больше всех матчей в истории на чемпионатах мира: теперь их 27 на шести разных турнирах.
Лионель Месси
Больше всех голов на ЧМ (вместе с Мирославом Клозе) – 16
Больше всех ассистов на ЧМ: 8
Лучший бомбардир ЧМ: 24
Больше всех матчей на ЧМ:27
🚨🇦🇷 𝗗𝗜𝗗 𝗬𝗢𝗨 𝗞𝗡𝗢𝗪: Leo Messi is the player with:— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 17, 2026
• The most goals in World Cup history: 16.
• The most assists in World Cup history: 8.
• The most G/A in World Cup history: 24.
• The most appearances in World Cup history: 27.
• The most World Cup Golden Balls: 2 pic.twitter.com/uO4iOQEFAb
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