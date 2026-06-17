Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Он предлагал мне работу, но я сказал...»

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный вспомнил последнее общение с Вячеславом Шарпаром, погибшим в возрасте 39 лет.

– Когда вы последний раз с ним общались?

– Приблизительно полтора года назад. Он уже занимался агентским бизнесом, был где-то в странах Балтии, звонил мне, предлагал работу. Но я ему сказал: «Слава, я уже никуда не хочу уезжать. Люди посмотрят в мой паспорт, а там сам понимаешь какие цифры».

Были моменты, когда я хотел уйти по футболу, но организм и психология все равно тянут к тому, чем ты занимался всю жизнь. Хотелось бы еще поработать и реализовать то, что не смог раньше, – сказал Кварцяный.

На протяжении своей карьеры полузащитник играл за луцкую «Волынь», харьковский «Металлист», полтавскую «Ворсклу» и многие другие клубы в Украине и за ее пределами (Латвия, Молдова, Казахстан).

Шарпар завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Футболист становился бронзовым призером чемпионата Украины, дважды побеждал в Первой лиге, выигрывал чемпионат Латвии и побеждал в Суперкубке Молдовы.