Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Он предлагал мне работу, но я сказал...»
Украина. Премьер лига
17 июня 2026, 14:56 |
467
0

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Он предлагал мне работу, но я сказал...»

Виталий Кварцяный вспомнил последнее общение с Вячеславом Шарпаром

17 июня 2026, 14:56 |
467
0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Он предлагал мне работу, но я сказал...»
ФК Волынь. Виталий Кварцяный
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный вспомнил последнее общение с Вячеславом Шарпаром, погибшим в возрасте 39 лет.

– Когда вы последний раз с ним общались?

– Приблизительно полтора года назад. Он уже занимался агентским бизнесом, был где-то в странах Балтии, звонил мне, предлагал работу. Но я ему сказал: «Слава, я уже никуда не хочу уезжать. Люди посмотрят в мой паспорт, а там сам понимаешь какие цифры».

Были моменты, когда я хотел уйти по футболу, но организм и психология все равно тянут к тому, чем ты занимался всю жизнь. Хотелось бы еще поработать и реализовать то, что не смог раньше, – сказал Кварцяный.

На протяжении своей карьеры полузащитник играл за луцкую «Волынь», харьковский «Металлист», полтавскую «Ворсклу» и многие другие клубы в Украине и за ее пределами (Латвия, Молдова, Казахстан).

Шарпар завершил профессиональную карьеру в 2022 году. Футболист становился бронзовым призером чемпионата Украины, дважды побеждал в Первой лиге, выигрывал чемпионат Латвии и побеждал в Суперкубке Молдовы.

По теме:
АНТЮХ: «В сборной Испании нет игроков Реала? Таковы реалии футбола»
Шеф-скаут Шахтера: «Это очень сложные дни. Это пугало всех...»
Шеф-скаут Шахтера: «Бразильские игроки вызывают у Ахметова восторг»
Виталий Кварцяный Волынь Луцк Вячеслав Шарпар Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Футбол | 17 июня 2026, 06:00 24
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула

Алжир не сумел оказать сопротивление действующему чемпиону

Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
Футбол | 16 июня 2026, 18:10 196
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стартового этапа ЛЕ

Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Футбол | 17.06.2026, 12:51
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Футбол | 16.06.2026, 19:23
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
В Португалии поставили крест на футболисте сборной Украины
Футбол | 17.06.2026, 07:32
В Португалии поставили крест на футболисте сборной Украины
В Португалии поставили крест на футболисте сборной Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
15.06.2026, 12:49 6
Футбол
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
15.06.2026, 09:09 7
Футбол
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
16.06.2026, 10:14
Футбол
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
16.06.2026, 04:44 30
Бокс
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после первой недели?
Таблица Лиги наций по волейболу. Где Украина после первой недели?
15.06.2026, 15:57 13
Волейбол
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
17.06.2026, 06:25
Футбол
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
16.06.2026, 21:51 19
Футбол
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
Энтони Джошуа без колебаний назвал победителя реванша Усик – Верховен
15.06.2026, 22:22
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем