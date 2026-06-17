Известный украинский тренер готов возглавить Жирону 

Известный украинский тренер Виталий Кварцяный сообщил, что не был бы против возглавить каталонскую «Жирону» после ухода Мичела.

«Если найдется тренер, который разгадает Пищура и поможет ему раскрыться, то он войдет в десятку лучших игроков мира!

В «Жироне» сейчас ищут тренера после ухода Мичела в «Аякс». Если бы меня туда пригласили, я бы им показал, как нужно выходить в Ла Лигу», – сказал Виталий Кварцяный.

Ранее бывший тренер «Волыни» Виталий Кварцяный назвал игроков, у которых есть перспективы стать главными звездами футбола.