Известный украинский тренер готов возглавить Жирону
Кварцяный – о каталонском клубе
Известный украинский тренер Виталий Кварцяный сообщил, что не был бы против возглавить каталонскую «Жирону» после ухода Мичела.
«Если найдется тренер, который разгадает Пищура и поможет ему раскрыться, то он войдет в десятку лучших игроков мира!
В «Жироне» сейчас ищут тренера после ухода Мичела в «Аякс». Если бы меня туда пригласили, я бы им показал, как нужно выходить в Ла Лигу», – сказал Виталий Кварцяный.
Ранее бывший тренер «Волыни» Виталий Кварцяный назвал игроков, у которых есть перспективы стать главными звездами футбола.
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