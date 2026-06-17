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  4. Известный украинский тренер готов возглавить Жирону 
Испания
17 июня 2026, 10:37 |
5289
7

Известный украинский тренер готов возглавить Жирону 

Кварцяный – о каталонском клубе

17 июня 2026, 10:37 |
5289
7 Comments
Известный украинский тренер готов возглавить Жирону 
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Кварцяный
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Известный украинский тренер Виталий Кварцяный сообщил, что не был бы против возглавить каталонскую «Жирону» после ухода Мичела.

«Если найдется тренер, который разгадает Пищура и поможет ему раскрыться, то он войдет в десятку лучших игроков мира!

В «Жироне» сейчас ищут тренера после ухода Мичела в «Аякс». Если бы меня туда пригласили, я бы им показал, как нужно выходить в Ла Лигу», – сказал Виталий Кварцяный.

Ранее бывший тренер «Волыни» Виталий Кварцяный назвал игроков, у которых есть перспективы стать главными звездами футбола.

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Виталий Кварцяный Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Александр Пищур-младший
Дмитрий Олийченко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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Комментарии 7
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+1
При всій повазі до Кварцяного він лише тренер для академії розриття талантів.А от як тренер очолити будь який клуб  це не принесе жодного результату.
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+1
Я також готовий якби мене туди запросили🤓
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0
Там судей не башляют,чтобы делали результат
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0
Ха-ха-ха, Олійченко сьогодні on fire з Кварцяним та Циганковим
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0
Та ладно, Волинь скільки разів просрав?
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-2
Ха-ха-ха!
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-2
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