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Чемпионат Украины
17 июня 2026, 11:02 | Обновлено 17 июня 2026, 11:15
76
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Швейцария – Босния. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира

Матч, в котором победа очень нужна каждой из команд

17 июня 2026, 11:02 | Обновлено 17 июня 2026, 11:15
76
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Швейцария – Босния. Прогноз Виктора Вацко на матч чемпионата мира
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Швейцарцы и боснийцы абсолютно одинаково по счету (1:1), но крайне разно по игре и ее восприятию стартовали на нынешнем мировом первенстве. В первом туре «красные крестоносцы» доминировали и вели игру в поединке против Катара, но в дополнительное ко второму тайму время с ними случилась катастрофа – азиаты сравняли счет, сотворив настоящую сенсацию и всерьез испортив настроение команде Мурата Якина. Боснийцы, наоборот, изначально выглядели андердогами в противостоянии с Канадой, из-за чего итоговую ничью они могут воспринимать исключительно как результат в свою пользу.

После «ничейного синдрома» в первом туре матч Швейцарии с Боснией будет иметь важнейшее значение для дальнейшего развития событий в этой группе. Фактически потенциальный победитель этого противостояния получит контроль над ситуацией накануне финального тура в квартете и в тактическом плане сможет решать сам, какой футбол выбирать в своем третьем поединке на турнире. А вот проигравший будет вынужден выходить на последний тур групповой стадии как на финальный бой.

Виктор Вацко – голос большого футбола Украины, более 20 лет в спортивной журналистике, около 2000 матчей в комментаторской кабине, бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking.

Несмотря на досадное фиаско против катарцев, Швейцария в этой игре все равно выглядит очевидным фаворитом. У этой команды есть солидный опыт выступлений в финальных частях чемпионатов мира, где «красные крестоносцы» крайне редко проваливаются уже на групповой стадии. Также швейцарцы могут положиться на Джаку и Эмболо, которые очень неплохо выглядели в игре с катарцами, а второй стал еще и автором забитого мяча – пока единственного для Швейцарии на турнире.

В пользу Боснии также может сыграть фактор ее безоговорочного лидера – Эдина Джеко, – а также моральный подъем, который команда получила после стартовой ничьей с канадцами. Кроме того, фактически в этом году балканцы еще не проигрывали, и этот аспект также способен придать им дополнительной уверенности в своих силах. Но в целом эта команда продолжит действовать максимально прагматично, без риска и с таким подходом, что уж лучше ничья, чем необоснованный риск и возможность остаться вообще без очков.

Для Швейцарии ничья не то, чтобы станет тотальной катастрофой, но она будет означать одно – в финальном туре команде Якина обязательно нужно будет обыгрывать Канаду. А это все-таки задача посложнее, чем три очка против Катара или Боснии. Поэтому «включиться» на полную «красным крестоносцам» придется уже сейчас и у них есть абсолютно все, чтобы фарт боснийцев перестал быть для них столь значимым фактором в аспекте результата.

В плане прогноза стоит ждать закрытую игру в первые минуты, но со временем Швейцария будет планомерно давить оппонента, и в какой-то момент это принесет ей плоды. Но останавливаться на достигнутом подопечные Якина вряд ли будут, и это позволит им выиграть с разницей в два мяча. К слову, на betking коэффициент на победу Швейцарии с разницей в два мяча очень и очень приятный – 4,33.

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після перемоги Туна над київським динамо, швейцарський футбол досі на підйомі. тому ставлю 3:1 на користь швейцарців
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