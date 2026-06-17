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Лига Европы
17 июня 2026, 09:40 | Обновлено 17 июня 2026, 10:39
2504
10

УЕФА сократил до четырех количество возможных соперников Динамо в Q2 ЛЕ

Для жеребьевки команды 2-го раунда Лиги Европы поделены на группы

17 июня 2026, 09:40 | Обновлено 17 июня 2026, 10:39
2504
10 Comments
УЕФА сократил до четырех количество возможных соперников Динамо в Q2 ЛЕ
УЕФА
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​17 июня в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2026/27.

В этой жеребьевке примет участие киевское Динамо, которое выступает в Лиге Европы как обладатель Кубка Украины.

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Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделили команды на группы, и количество возможных оппонентов Динамо сократилось.

Чтобы попасть во 2-й раунд квалификации, киевскому клубу необходимо обыграть команду Университатя Клуж из Румынии в Q1 Лиги Европы

Возможные соперники для победителя пары Динамо – Университатя Клуж в Q2 ЛЕ

  • Бенфика (Португалия)
  • ПАОК (Греция)
  • Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Пафос (Кипр)

Киевской команде нужно пройти 4 раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.

Матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут 9 и 16 июля. Поединки второго раунда квалификации ЛЕ состоятся 23 и 30 июля.

Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.

🏆 Лига Европы 2026/27. Жеребьевка квалификации Q2

📊 Группа 1

🔹 Сеяные:

  • Победитель пары Войводина (Сербия) – Ференцварош (Венгрия)
  • Виктория Пльзень (Чехия)
  • Мидтьюлланд (Дания)
  • Победитель пары Карабах (Азербайджан) – Вестри (Исландия)
  • Андерлехт (Бельгия)

🔹 Несеяные:

  • Бешикташ (Турция)
  • Твенте (Нидерланды)
  • Тромсе (Норвегия)
  • Победитель пары ЦСКА София (Болгария) – Дерри Сити (Ирландия)
  • Хаммарбю (Швеция)

📊 Группа 2

🔹 Сеяные:

  • Бенфика (Португалия)
  • ПАОК (Греция)
  • Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Пафос (Кипр)

🔹 Несеяные:

  • Победитель пары Шериф Тирасполь (Молдова) – Алюминий (Словения)
  • Победитель пары Динамо Киев (Украина) – Универистатя Клуж (Румыния)
  • Победитель пары Хайдук Сплит (Хорватия) – Жилина (Словакия)
  • Санкт-Галлен (Швейцария)

Деление на группы для жеребьевки Q2 ЛЕ

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 10
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тільки не ПАФОС. Не хочеться знов пафосно вилітати
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+5
R.I.P.
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+1
Спочатку румун пройдіть
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+1
Ну все ЛК.
ДК це не рівень єврокубків вищого гатунку.
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+1
Головне це щоб була не Бенфіка. Із всіма іншими можна грати.
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+1
Кінцева
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+1
Мы настолько упали в качестве игры что список сеянных уже видится практически непроходимым для нас.
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0
Маккабі буде дуже добре,Бенфіка буде дуже погано, нормально буде ПАФОС і дуже цікаво!
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0
Ну якщо пройдуть румун то чекаєм жеребкування 3 етапу Ліги Конференій. Особливо не прохідним виглядає Пафос.
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0
Пафос! Єєє! 
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0
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