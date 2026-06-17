УЕФА сократил до четырех количество возможных соперников Динамо в Q2 ЛЕ

​17 июня в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2026/27.

В этой жеребьевке примет участие киевское Динамо, которое выступает в Лиге Европы как обладатель Кубка Украины.

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Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделили команды на группы, и количество возможных оппонентов Динамо сократилось.

Чтобы попасть во 2-й раунд квалификации, киевскому клубу необходимо обыграть команду Университатя Клуж из Румынии в Q1 Лиги Европы

Возможные соперники для победителя пары Динамо – Университатя Клуж в Q2 ЛЕ

Бенфика (Португалия)

ПАОК (Греция)

Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Пафос (Кипр)

Киевской команде нужно пройти 4 раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.

Матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут 9 и 16 июля. Поединки второго раунда квалификации ЛЕ состоятся 23 и 30 июля.

Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.

🏆 Лига Европы 2026/27. Жеребьевка квалификации Q2

📊 Группа 1

🔹 Сеяные:

Победитель пары Войводина (Сербия) – Ференцварош (Венгрия)

Виктория Пльзень (Чехия)

Мидтьюлланд (Дания)

Победитель пары Карабах (Азербайджан) – Вестри (Исландия)

Андерлехт (Бельгия)

🔹 Несеяные:

Бешикташ (Турция)

Твенте (Нидерланды)

Тромсе (Норвегия)

Победитель пары ЦСКА София (Болгария) – Дерри Сити (Ирландия)

Хаммарбю (Швеция)

​📊 Группа 2

🔹 Сеяные:

Бенфика (Португалия)

ПАОК (Греция)

Маккаби Тель-Авив (Израиль)

Пафос (Кипр)

🔹 Несеяные:

Победитель пары Шериф Тирасполь (Молдова) – Алюминий (Словения)

Победитель пары Динамо Киев (Украина) – Универистатя Клуж (Румыния)

(Украина) – Универистатя Клуж (Румыния) Победитель пары Хайдук Сплит (Хорватия) – Жилина (Словакия)

Санкт-Галлен (Швейцария)

Деление на группы для жеребьевки Q2 ЛЕ