УЕФА сократил до четырех количество возможных соперников Динамо в Q2 ЛЕ
Для жеребьевки команды 2-го раунда Лиги Европы поделены на группы
17 июня в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2026/27.
В этой жеребьевке примет участие киевское Динамо, которое выступает в Лиге Европы как обладатель Кубка Украины.
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Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделили команды на группы, и количество возможных оппонентов Динамо сократилось.
Чтобы попасть во 2-й раунд квалификации, киевскому клубу необходимо обыграть команду Университатя Клуж из Румынии в Q1 Лиги Европы
Возможные соперники для победителя пары Динамо – Университатя Клуж в Q2 ЛЕ
- Бенфика (Португалия)
- ПАОК (Греция)
- Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Пафос (Кипр)
Киевской команде нужно пройти 4 раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.
Матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут 9 и 16 июля. Поединки второго раунда квалификации ЛЕ состоятся 23 и 30 июля.
Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.
🏆 Лига Европы 2026/27. Жеребьевка квалификации Q2
📊 Группа 1
🔹 Сеяные:
- Победитель пары Войводина (Сербия) – Ференцварош (Венгрия)
- Виктория Пльзень (Чехия)
- Мидтьюлланд (Дания)
- Победитель пары Карабах (Азербайджан) – Вестри (Исландия)
- Андерлехт (Бельгия)
🔹 Несеяные:
- Бешикташ (Турция)
- Твенте (Нидерланды)
- Тромсе (Норвегия)
- Победитель пары ЦСКА София (Болгария) – Дерри Сити (Ирландия)
- Хаммарбю (Швеция)
📊 Группа 2
🔹 Сеяные:
- Бенфика (Португалия)
- ПАОК (Греция)
- Маккаби Тель-Авив (Израиль)
- Пафос (Кипр)
🔹 Несеяные:
- Победитель пары Шериф Тирасполь (Молдова) – Алюминий (Словения)
- Победитель пары Динамо Киев (Украина) – Универистатя Клуж (Румыния)
- Победитель пары Хайдук Сплит (Хорватия) – Жилина (Словакия)
- Санкт-Галлен (Швейцария)
Деление на группы для жеребьевки Q2 ЛЕ
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