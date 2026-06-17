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Лига Европы
17 июня 2026, 07:23 | Обновлено 17 июня 2026, 07:45
295
0

Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q2 для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

17 июня в 14:00 состоится жеребьевка второго раунда квалификации ЛЕ

17 июня 2026, 07:23 | Обновлено 17 июня 2026, 07:45
295
0
Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q2 для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine
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17 июня в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 2-го раунда квалификации Лиги Европы 2026/27.

В этой жеребьевке примет участие киевское Динамо, которое выступает в Лиге Европы как обладатель Кубка Украины.

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Чтобы попасть во 2-й раунд квалификации, киевскому клубу необходимо обыграть команду Университатя Клуж из Румынии в Q1 Лиги Европы

Возможные соперники для победителя пары Динамо Университати Клуж в Q2 ЛЕ

  • Бенфика (Португалия)
  • Победитель пары Войводина (Сербия) – Ференцварош (Венгрия)
  • Виктория Пльзень (Чехия)
  • Мидтьюлланд (Дания)
  • ПАОК (Греция)
  • Победитель пары Карабах (Азербайджан) – Вестри (Исландия)
  • Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Андерлехт (Бельгия)
  • Пафос (Кипр)

Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделят команды на группы, и количество возможных оппонентов Динамо сократится.

Киевской команде нужно пройти 4 раунда, чтобы попасть в основной этап ЛЕ. В случае неудачи в одном из раундов – предусмотрен переход в Лигу конференций.

Матчи квалификации Q1 Лиги Европы пройдут 9 и 16 июля. Поединки второго раунда квалификации ЛЕ состоятся 23 и 30 июля.

Финал Лиги Европы 2026/27 состоится 26 мая 2027 года в немецком Франкфурте на арене Вальдштадион.

Лига Европы. Жеребьевка квалификации Q2 для Динамо. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 17 июня в 14:00

📺 Видеотрансляция

🏆 Лига Европы 2026/27. Жеребьевка квалификации Q2

🔹 Сеяные:

  • Бенфика (Португалия)
  • Победитель пары Войводина (Сербия) – Ференцварош (Венгрия)
  • Виктория Пльзень (Чехия)
  • Мидтьюлланд (Дания)
  • ПАОК (Греция)
  • Победитель пары Карабах (Азербайджан) – Вестри (Исландия)
  • Маккаби Тель-Авив (Израиль)
  • Андерлехт (Бельгия)
  • Пафос (Кипр)

🔹 Несеяные:

  • Победитель пары Шериф Тирасполь (Молдова) – Алюминий (Словения)
  • Победитель пары Динамо Киев (Украина) – Универистатя Клуж (Румыния)
  • Бешикташ (Турция)
  • Твенте (Нидерланды)
  • Победитель пары Хайдук Сплит (Хорватия) – Жилина (Словакия)
  • Тромсе (Норвегия)
  • Санкт-Галлен (Швейцария)
  • Победитель пары ЦСКА София (Болгария) – Дерри Сити (Ирландия)
  • Хаммарбю (Швеция)

Корзины посева

Инфографика: посев Q2 Лиги Европы

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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