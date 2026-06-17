Арсенал нацелился на одного из лучших бомбардиров АПЛ
Внимание «канониров» привлекает Игор Тиаго из «Брентфорда»
Бразильский нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго привлекает внимание «Арсенала». Об этом сообщает The Times.
По информации источника, «канониры» обсуждают потенциальное подписание 24-летнего футболиста, которого «пчелы» оценивают в 80 миллионов евро. Соглашение бразильца с английским клубом рассчитано до лета 2031 года, что усложняет подписание.
В прошедшем сезоне Игор Тиаго провел 38 матчей в чемпионате Англии, в которых успел отличиться 22 результативными ударами. Больше забитых мячей оформил только Эрлинг Холанд с 27 голами.
Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» достиг соглашения по трансферу с игроком сборной Франции.
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