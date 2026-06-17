Арсенал нацелился на одного из лучших бомбардиров АПЛ

Бразильский нападающий «Брентфорда» Игор Тиаго привлекает внимание «Арсенала». Об этом сообщает The Times.

По информации источника, «канониры» обсуждают потенциальное подписание 24-летнего футболиста, которого «пчелы» оценивают в 80 миллионов евро. Соглашение бразильца с английским клубом рассчитано до лета 2031 года, что усложняет подписание.

В прошедшем сезоне Игор Тиаго провел 38 матчей в чемпионате Англии, в которых успел отличиться 22 результативными ударами. Больше забитых мячей оформил только Эрлинг Холанд с 27 голами.

Ранее сообщалось о том, что «Арсенал» достиг соглашения по трансферу с игроком сборной Франции.