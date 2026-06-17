Англия17 июня 2026, 06:28 | Обновлено 17 июня 2026, 06:29
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Арсенал достиг соглашения по трансферу с игроком сборной Франции
Ману Коне может перебраться из «Ромы» к «канонирам»
17 июня 2026, 06:28 | Обновлено 17 июня 2026, 06:29
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Французский полузащитник «Ромы» Ману Коне привлекает внимание «Арсенала». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, английский клуб достиг соглашения с 25-летним футболистом. «Волки» просят за француза 50 миллионов евро, стороны продолжают вести переговоры.
В прошедшем сезоне на счету Ману Коне 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 3 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» работает над трансфером вингера «Арсенала».
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