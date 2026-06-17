Арсенал достиг соглашения по трансферу с игроком сборной Франции

Французский полузащитник «Ромы» Ману Коне привлекает внимание «Арсенала». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, английский клуб достиг соглашения с 25-летним футболистом. «Волки» просят за француза 50 миллионов евро, стороны продолжают вести переговоры.

В прошедшем сезоне на счету Ману Коне 37 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 2 результативными ударами и 3 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Ливерпуль» работает над трансфером вингера «Арсенала».