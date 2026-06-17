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Лига чемпионов
17 июня 2026, 08:29 | Обновлено 17 июня 2026, 08:39
382
0

Лига чемпионов. Жеребьевка квалификации Q2. Смотреть онлайн LIVE

17 июня в 13:00 состоится жеребьевка второго раунда квалификации ЛЧ

17 июня 2026, 08:29 | Обновлено 17 июня 2026, 08:39
382
0
Лига чемпионов. Жеребьевка квалификации Q2. Смотреть онлайн LIVE
Getty Images/Global Images Ukraine
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​17 июня в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

Жеребьевка определит пары второго квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

28 команд поделены на сеяные и несеяные, на основании клубного рейтинга УЕФА. 4 клуба идут по Пути чемпионов и 24 команды – по Пути представителей лиг.

Командам нужно пройти 4 раунда. В случае неудачи в этом раунде Q2 ЛЧ – клуб переходит в Q3 Лиги Европы.

Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделят команды на группы для жеребьевки, и количество потенциальных оппонентов у каждого клуба сократится.

Матчи квалификации Q1 Лиги чемпионов пройдут 7/8 и 14/15 июля, а поединки Q2 ЛЧ состоятся 21/22 и 28/29 июля.

Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ после ребаланса.

Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

Лига чемпионов. Жеребьевка квалификации Q2. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 17 июня в 13:00

📺 Видеотрансляция

🏆 Лига чемпионов 2026/27. Жеребьевка квалификации Q2

Путь чемпионов (до деления на группы)

🔹 Сеяные:

  • Црвена Звезда (Сербия)
  • Динамо Загреб (Хорватия)
  • Слован Братислава (Словакия)
  • Лех Познань (Польша)
  • Целе (Словения)
  • Омония (Кипр)
  • Победитель пары Флориана (Мальта) – Шемрок Роверс (Ирландия)
  • Победитель пары Вардар (Северная Македония) – КуПС (Финляндия)
  • Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
  • Победитель пары Кауно Жальгирис (Литва) – Дрита (Косово)
  • Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Интер Эскальдес (Андорра)
  • Победитель пары Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Левски София (Болгария)

🔹 Несеяные:

  • Победитель пары Викингур Рейкьявик (Исландия) – Дьер (Венгрия)
  • Победитель пары Кайрат (Казахстан) – Сутьеска (Черногория)
  • Победитель пары витебск (беларусь) – Университатя Крайова (Румыния)
  • Победитель пары Арарат-Армения (Армения) – Рига (Латвия)
  • Победитель пары КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Атерт Биссен (Люксембург)
  • Победитель пары Флора (Эстония) – Иберия 1999 (Грузия)
  • Победитель пары Тре Фиори (Сан-Марино) – Ларн (Северная Ирландия)
  • Победитель пары Петрокуб (Молдова) – Эгнатия (Албания)
  • Победитель пары Сабах (Азербайджан) – Нью-Сейнтс (Уэльс)
  • Орхус (Дания)
  • Тун (Швейцария)
  • Мьельбю (Швеция)

Путь представителей лиг

🔹 Сеяные:

  • Фенербахче (Турция)
  • Штурм Грац (Австрия)

🔹 Несеяные:

  • Хартс (Шотландия)
  • Гурник Забже (Польша)

Корзины посева (до деления на группы)

Инфографика: посев Q2 Лиги чемпионов

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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