​17 июня в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27.

Жеребьевка определит пары второго квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

28 команд поделены на сеяные и несеяные, на основании клубного рейтинга УЕФА. 4 клуба идут по Пути чемпионов и 24 команды – по Пути представителей лиг.

Командам нужно пройти 4 раунда. В случае неудачи в этом раунде Q2 ЛЧ – клуб переходит в Q3 Лиги Европы.

Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделят команды на группы для жеребьевки, и количество потенциальных оппонентов у каждого клуба сократится.

Матчи квалификации Q1 Лиги чемпионов пройдут 7/8 и 14/15 июля, а поединки Q2 ЛЧ состоятся 21/22 и 28/29 июля.

Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ после ребаланса.

Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.

Лига чемпионов. Жеребьевка квалификации Q2. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 17 июня в 13:00

🏆 Лига чемпионов 2026/27. Жеребьевка квалификации Q2

Путь чемпионов (до деления на группы)

🔹 Сеяные:

Црвена Звезда (Сербия)

Динамо Загреб (Хорватия)

Слован Братислава (Словакия)

Лех Познань (Польша)

Целе (Словения)

Омония (Кипр)

Победитель пары Флориана (Мальта) – Шемрок Роверс (Ирландия)

Победитель пары Вардар (Северная Македония) – КуПС (Финляндия)

Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)

Победитель пары Кауно Жальгирис (Литва) – Дрита (Косово)

Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Интер Эскальдес (Андорра)

Победитель пары Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Левски София (Болгария)

🔹 Несеяные:

Победитель пары Викингур Рейкьявик (Исландия) – Дьер (Венгрия)

Победитель пары Кайрат (Казахстан) – Сутьеска (Черногория)

Победитель пары витебск (беларусь) – Университатя Крайова (Румыния)

Победитель пары Арарат-Армения (Армения) – Рига (Латвия)

Победитель пары КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Атерт Биссен (Люксембург)

Победитель пары Флора (Эстония) – Иберия 1999 (Грузия)

Победитель пары Тре Фиори (Сан-Марино) – Ларн (Северная Ирландия)

Победитель пары Петрокуб (Молдова) – Эгнатия (Албания)

Победитель пары Сабах (Азербайджан) – Нью-Сейнтс (Уэльс)

Орхус (Дания)

Тун (Швейцария)

Мьельбю (Швеция)

Путь представителей лиг

🔹 Сеяные:

Фенербахче (Турция)

Штурм Грац (Австрия)

🔹 Несеяные:

Хартс (Шотландия)

Гурник Забже (Польша)

Корзины посева (до деления на группы)

Инфографика: посев Q2 Лиги чемпионов