Лига чемпионов. Жеребьевка квалификации Q2. Смотреть онлайн LIVE
17 июня в 13:00 состоится жеребьевка второго раунда квалификации ЛЧ
17 июня в 13:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка второго раунда квалификации Лиги чемпионов 2026/27.
Жеребьевка определит пары второго квалификационного раунда (Q1) Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
28 команд поделены на сеяные и несеяные, на основании клубного рейтинга УЕФА. 4 клуба идут по Пути чемпионов и 24 команды – по Пути представителей лиг.
Командам нужно пройти 4 раунда. В случае неудачи в этом раунде Q2 ЛЧ – клуб переходит в Q3 Лиги Европы.
Утром перед жеребьевкой в УЕФА поделят команды на группы для жеребьевки, и количество потенциальных оппонентов у каждого клуба сократится.
Матчи квалификации Q1 Лиги чемпионов пройдут 7/8 и 14/15 июля, а поединки Q2 ЛЧ состоятся 21/22 и 28/29 июля.
Донецкий Шахтер как чемпион Украины благодаря высокому клубному рейтингу получил прямую путевку в основной раунд ЛЧ после ребаланса.
Финал Лиги чемпионов 2026/27 состоится 5 июня 2027 года в испанском Мадриде на стадионе Метрополитано.
Лига чемпионов. Жеребьевка квалификации Q2. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляция жеребьевки пройдет на официальном сайте УЕФА 17 июня в 13:00
🏆 Лига чемпионов 2026/27. Жеребьевка квалификации Q2
Путь чемпионов (до деления на группы)
🔹 Сеяные:
- Црвена Звезда (Сербия)
- Динамо Загреб (Хорватия)
- Слован Братислава (Словакия)
- Лех Познань (Польша)
- Целе (Словения)
- Омония (Кипр)
- Победитель пары Флориана (Мальта) – Шемрок Роверс (Ирландия)
- Победитель пары Вардар (Северная Македония) – КуПС (Финляндия)
- Хапоэль Беэр-Шева (Израиль)
- Победитель пары Кауно Жальгирис (Литва) – Дрита (Косово)
- Победитель пары Линкольн Ред Импс (Гибралтар) – Интер Эскальдес (Андорра)
- Победитель пары Борац Баня-Лука (Босния и Герцеговина) – Левски София (Болгария)
🔹 Несеяные:
- Победитель пары Викингур Рейкьявик (Исландия) – Дьер (Венгрия)
- Победитель пары Кайрат (Казахстан) – Сутьеска (Черногория)
- Победитель пары витебск (беларусь) – Университатя Крайова (Румыния)
- Победитель пары Арарат-Армения (Армения) – Рига (Латвия)
- Победитель пары КИ Клаксвик (Фарерские острова) – Атерт Биссен (Люксембург)
- Победитель пары Флора (Эстония) – Иберия 1999 (Грузия)
- Победитель пары Тре Фиори (Сан-Марино) – Ларн (Северная Ирландия)
- Победитель пары Петрокуб (Молдова) – Эгнатия (Албания)
- Победитель пары Сабах (Азербайджан) – Нью-Сейнтс (Уэльс)
- Орхус (Дания)
- Тун (Швейцария)
- Мьельбю (Швеция)
Путь представителей лиг
🔹 Сеяные:
- Фенербахче (Турция)
- Штурм Грац (Австрия)
🔹 Несеяные:
- Хартс (Шотландия)
- Гурник Забже (Польша)
Корзины посева (до деления на группы)
Инфографика: посев Q2 Лиги чемпионов
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