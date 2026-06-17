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  4. ВИДЕО. Дубль легенды! Месси забил второй гол в ворота Алжира в матче ЧМ-26
Чемпионат мира
17 июня 2026, 05:29 | Обновлено 17 июня 2026, 05:37
414
0

ВИДЕО. Дубль легенды! Месси забил второй гол в ворота Алжира в матче ЧМ-26

Лионель сделал счет 2:0 в пользу Аргентины на 60-й минуте поединка 1-го тура группы J

17 июня 2026, 05:29 | Обновлено 17 июня 2026, 05:37
414
0
ВИДЕО. Дубль легенды! Месси забил второй гол в ворота Алжира в матче ЧМ-26
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
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Легендарный Лионель Месси оформил дубль в ворота сборной Алжира в матче 1-го тура группы L чемпионата мира 2026.

Месси удвоил преимущество команды Аргентины на 60-й минуте, удачно сыграв на добивании.

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Лионель сделал счет 2:0. Свой первый гол в этом поединке он забил на 17-й мин.

Теперь у Месси 15 голов на чемпионатах мира и 913 в карьере. Лео сравнялся с Роналдо по количеству мячей на мундиалях.

Встреча Аргентина – Алжир стартовала 17 июня в 04:00 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити.

❗️ ВИДЕО. Дубль легенды! Месси забил второй гол в ворота Алжира в матче ЧМ-26

Фотогалерея

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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