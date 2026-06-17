ВИДЕО. Дубль легенды! Месси забил второй гол в ворота Алжира в матче ЧМ-26

Легендарный Лионель Месси оформил дубль в ворота сборной Алжира в матче 1-го тура группы L чемпионата мира 2026.

Месси удвоил преимущество команды Аргентины на 60-й минуте, удачно сыграв на добивании.

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Лионель сделал счет 2:0. Свой первый гол в этом поединке он забил на 17-й мин.

Теперь у Месси 15 голов на чемпионатах мира и 913 в карьере. Лео сравнялся с Роналдо по количеству мячей на мундиалях.

Встреча Аргентина – Алжир стартовала 17 июня в 04:00 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити.

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Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine