ВИДЕО. Дубль легенды! Месси забил второй гол в ворота Алжира в матче ЧМ-26
Лионель сделал счет 2:0 в пользу Аргентины на 60-й минуте поединка 1-го тура группы J
Легендарный Лионель Месси оформил дубль в ворота сборной Алжира в матче 1-го тура группы L чемпионата мира 2026.
Месси удвоил преимущество команды Аргентины на 60-й минуте, удачно сыграв на добивании.
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Лионель сделал счет 2:0. Свой первый гол в этом поединке он забил на 17-й мин.
Теперь у Месси 15 голов на чемпионатах мира и 913 в карьере. Лео сравнялся с Роналдо по количеству мячей на мундиалях.
Встреча Аргентина – Алжир стартовала 17 июня в 04:00 по Киеву на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити.
❗️ ВИДЕО. Дубль легенды! Месси забил второй гол в ворота Алжира в матче ЧМ-26
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