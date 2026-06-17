17 июня состоится матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 между сборными Португалии и ДР Конго.

Матч начнется в 20:00 по киевскому времени на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.

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Вместе с Португалией и ДР Конго в группе К на чемпионате мира играют команды Колумбии и Узбекистана.

Наставник Португалии – Роберто Мартинес. Сборную ДР Конго возглавляет Себастьян Десабр.

Эти команды никогда не играли друг с другом.

Календарь матчей в группе К ЧМ-2026:

17.06. 20:00. Португалия – ДР Конго (1-й тур)

18.06. 05:00. Узбекистан – Колумбия (1-й тур)

23.06. 20:00. Португалия – Узбекистан (2-й тур)

24.06. 05:00. Колумбия – ДР Конго (2-й тур)

28.06. 02:30. Колумбия – Португалия (3-й тур)

28.06. 02:30. ДР Конго – Узбекистан (3-й тур)

Португалия – ДР Конго. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.