Португалия – ДР Конго. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы К ЧМ-2026 17 июня в 20:00
17 июня состоится матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 между сборными Португалии и ДР Конго.
Матч начнется в 20:00 по киевскому времени на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Португалией и ДР Конго в группе К на чемпионате мира играют команды Колумбии и Узбекистана.
Наставник Португалии – Роберто Мартинес. Сборную ДР Конго возглавляет Себастьян Десабр.
Эти команды никогда не играли друг с другом.
Календарь матчей в группе К ЧМ-2026:
- 17.06. 20:00. Португалия – ДР Конго (1-й тур)
- 18.06. 05:00. Узбекистан – Колумбия (1-й тур)
- 23.06. 20:00. Португалия – Узбекистан (2-й тур)
- 24.06. 05:00. Колумбия – ДР Конго (2-й тур)
- 28.06. 02:30. Колумбия – Португалия (3-й тур)
- 28.06. 02:30. ДР Конго – Узбекистан (3-й тур)
Португалия – ДР Конго. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
|Группа K
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Колумбия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия
|0
|2
|ДР Конго
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго
|0
|4
|Узбекистан
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия
|0
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стартового этапа ЛЕ
Лионель оформил хет-трик Алжиру на старте ЧМ-2026 и теперь имеет 16 голов на мундиалях