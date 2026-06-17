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Чемпионат мира
Португалия
17.06.2026 20:00 - : -
ДР Конго
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Чемпионат мира
17 июня 2026, 15:42 | Обновлено 17 июня 2026, 16:49
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Португалия – ДР Конго. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого тура группы К ЧМ-2026 17 июня в 20:00

17 июня 2026, 15:42 | Обновлено 17 июня 2026, 16:49
199
0
Португалия – ДР Конго. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine
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17 июня состоится матч первого тура группы К чемпионата мира 2026 между сборными Португалии и ДР Конго.

Матч начнется в 20:00 по киевскому времени на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Португалией и ДР Конго в группе К на чемпионате мира играют команды Колумбии и Узбекистана.

Наставник Португалии – Роберто Мартинес. Сборную ДР Конго возглавляет Себастьян Десабр.

Эти команды никогда не играли друг с другом.

Календарь матчей в группе К ЧМ-2026:

  • 17.06. 20:00. Португалия – ДР Конго (1-й тур)
  • 18.06. 05:00. Узбекистан – Колумбия (1-й тур)
  • 23.06. 20:00. Португалия – Узбекистан (2-й тур)
  • 24.06. 05:00. Колумбия – ДР Конго (2-й тур)
  • 28.06. 02:30. Колумбия – Португалия (3-й тур)
  • 28.06. 02:30. ДР Конго – Узбекистан (3-й тур)

Португалия – ДР Конго. ЧМ-2026. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа K Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Колумбия 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия 0
2 ДР Конго 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго 0
3 Португалия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 20:00 Португалия - ДР Конго 0
4 Узбекистан 0 0 0 0 0 - 0 18.06.26 05:00 Узбекистан - Колумбия 0
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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