ВИДЕО. Не Холанд. Сборная Норвегии увеличила отрыв в матче ЧМ-2026
Лео Эстигор метко пробил после навеса с углового
Игрок «Дженоа» Лео Эстигор стал автором третьего гола сборной Норвегии в ворота Ирака на чемпионате мира 2026.
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Эстигор вышел на замену после перерыва и отблагодарил тренера за доверие. Футболист забил ударом головой, выиграв верховую дуэль на 76-й минуте.
Лео приблизил сборную Норвегию к победе в первом туре турнира, установив счет 3:1.
Голевую передачу с углового отдал капитан сборной Норвегии – Мартин Эдегор.
ВИДЕО. Не Холанд. Сборная Норвегии увеличила отрыв в матче ЧМ-2026
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