Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Не Холанд. Сборная Норвегии увеличила отрыв в матче ЧМ-2026
Чемпионат мира
17 июня 2026, 02:47 | Обновлено 17 июня 2026, 02:55
44
0

ВИДЕО. Не Холанд. Сборная Норвегии увеличила отрыв в матче ЧМ-2026

Лео Эстигор метко пробил после навеса с углового

17 июня 2026, 02:47 | Обновлено 17 июня 2026, 02:55
44
0
ВИДЕО. Не Холанд. Сборная Норвегии увеличила отрыв в матче ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Игрок «Дженоа» Лео Эстигор стал автором третьего гола сборной Норвегии в ворота Ирака на чемпионате мира 2026.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Эстигор вышел на замену после перерыва и отблагодарил тренера за доверие. Футболист забил ударом головой, выиграв верховую дуэль на 76-й минуте.

Лео приблизил сборную Норвегию к победе в первом туре турнира, установив счет 3:1.

Голевую передачу с углового отдал капитан сборной Норвегии – Мартин Эдегор.

ВИДЕО. Не Холанд. Сборная Норвегии увеличила отрыв в матче ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
Мастер-класс от фаворита. Норвегия без проблем обыграла Ирак
Австрия – Иордания. Текстовая трансляция матча
Месси стартует на ЧМ-2026. Обнародованы составы на матч Аргентина – Алжир
сборная Норвегии по футболу сборная Ирака по футболу ЧМ-2026 по футболу Эрлинг Холанд видео голов и обзор Лео Эстигор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ирак – Норвегия. Стали известны стартовые составы на игру ЧМ-2026
Футбол | 17 июня 2026, 00:20 0
Ирак – Норвегия. Стали известны стартовые составы на игру ЧМ-2026
Ирак – Норвегия. Стали известны стартовые составы на игру ЧМ-2026

Матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 начнется в 01:00 по киевскому времени

Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Бокс | 16 июня 2026, 07:15 2
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»

Боксер – о действиях рефери в поединке с Александром

Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Футбол | 16.06.2026, 10:10
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира 2026. Расписание и результаты матчей (обновляется)
Сборную Ирана выгоняют из США: «Нам говорят – возвращайтесь в Мексику»
Футбол | 16.06.2026, 20:25
Сборную Ирана выгоняют из США: «Нам говорят – возвращайтесь в Мексику»
Сборную Ирана выгоняют из США: «Нам говорят – возвращайтесь в Мексику»
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Футбол | 16.06.2026, 09:42
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Матерацци ответил Шевченко, который обиделся из-за поездки в россию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Испании
Общий зачет Формулы-1 после Гран-при Испании
15.06.2026, 06:15
Авто/мото
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
15.06.2026, 08:59 10
Бокс
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
Три клуба снялись с чемпионата Украины после завершения сезона 2025/26
15.06.2026, 15:01 3
Футбол
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
16.06.2026, 16:00 2
Теннис
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
15.06.2026, 12:49 4
Футбол
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
15.06.2026, 09:45 6
Футбол
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
16.06.2026, 17:33 15
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
15.06.2026, 13:21 64
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем