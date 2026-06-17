Игрок «Дженоа» Лео Эстигор стал автором третьего гола сборной Норвегии в ворота Ирака на чемпионате мира 2026.

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Эстигор вышел на замену после перерыва и отблагодарил тренера за доверие. Футболист забил ударом головой, выиграв верховую дуэль на 76-й минуте.

Лео приблизил сборную Норвегию к победе в первом туре турнира, установив счет 3:1.

Голевую передачу с углового отдал капитан сборной Норвегии – Мартин Эдегор.

ВИДЕО. Не Холанд. Сборная Норвегии увеличила отрыв в матче ЧМ-2026

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine