ВИДЕО. Реакция отца Холанда на первые голы сына на чемпионате мира
Альф-Инге Холланд наслаждает игрой Эрлинга
Отец норвежца Эрлинга Холанда – Альф-Инге – вживую следит за дебютным матчем своего сына на чемпионатах мира.
В своем первом матче на турнире Эрлинг забил два мяча в ворота сборной Ирака за 45 минут первого тайма.
После голевого тайма Альф-Инге попал в объектив телекамер, празднуя голы своего сына.
Альф-Инге завершил профессиональную карьеру футболиста в 2013 году. За его плечами 34 матча за сборную Норвегии, из которых два поединка он провел на ЧМ-1994.
ВИДЕО. Реакция отца Холанда на первые голы сына на чемпионате мира
Alf-Inge Haaland watching his son Erling Haaland and Norway at the FIFA World Cup🇳🇴 pic.twitter.com/mTmNJ0ECIO— ASPN (@ASPN____) June 16, 2026
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