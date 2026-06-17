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Чемпионат мира
17 июня 2026, 02:24 | Обновлено 17 июня 2026, 02:25
123
0

ВИДЕО. Реакция отца Холанда на первые голы сына на чемпионате мира

Альф-Инге Холланд наслаждает игрой Эрлинга

17 июня 2026, 02:24 | Обновлено 17 июня 2026, 02:25
123
0
ВИДЕО. Реакция отца Холанда на первые голы сына на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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Отец норвежца Эрлинга Холанда – Альф-Инге – вживую следит за дебютным матчем своего сына на чемпионатах мира.

В своем первом матче на турнире Эрлинг забил два мяча в ворота сборной Ирака за 45 минут первого тайма.

После голевого тайма Альф-Инге попал в объектив телекамер, празднуя голы своего сына.

Альф-Инге завершил профессиональную карьеру футболиста в 2013 году. За его плечами 34 матча за сборную Норвегии, из которых два поединка он провел на ЧМ-1994.

ВИДЕО. Реакция отца Холанда на первые голы сына на чемпионате мира

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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