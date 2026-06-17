Отец норвежца Эрлинга Холанда – Альф-Инге – вживую следит за дебютным матчем своего сына на чемпионатах мира.

В своем первом матче на турнире Эрлинг забил два мяча в ворота сборной Ирака за 45 минут первого тайма.

После голевого тайма Альф-Инге попал в объектив телекамер, празднуя голы своего сына.

Альф-Инге завершил профессиональную карьеру футболиста в 2013 году. За его плечами 34 матча за сборную Норвегии, из которых два поединка он провел на ЧМ-1994.

ВИДЕО. Реакция отца Холанда на первые голы сына на чемпионате мира