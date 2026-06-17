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  4. Рекорд в дебюте. Холанд вошел в историю сборной Норвегии на ЧМ
Чемпионат мира
17 июня 2026, 02:16 |
173
0

Рекорд в дебюте. Холанд вошел в историю сборной Норвегии на ЧМ

Эрлинг – первый норвежец, оформивший дубль в матче

17 июня 2026, 02:16 |
173
0
Рекорд в дебюте. Холанд вошел в историю сборной Норвегии на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд
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25-летний форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд переписал историю сборной Норвегии в дебютном матче на чемпионатах мира.

Эрлинг уже за первый тайм оформил дубль в ворота Ирака на ЧМ-2026 и установил историческое достижение для Норвегии.

Нападающий стал первым норвежским футболистом, которому удалось отличиться двумя голами в одном матче чемпионата мира.

Нынешний чемпионат мира является всего лишь четвертым в истории сборной Норвегии. За предыдущие три турнира скандинавы забили всего шесть мячей.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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