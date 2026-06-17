Рекорд в дебюте. Холанд вошел в историю сборной Норвегии на ЧМ

25-летний форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд переписал историю сборной Норвегии в дебютном матче на чемпионатах мира.

Эрлинг уже за первый тайм оформил дубль в ворота Ирака на ЧМ-2026 и установил историческое достижение для Норвегии.

Нападающий стал первым норвежским футболистом, которому удалось отличиться двумя голами в одном матче чемпионата мира.

Нынешний чемпионат мира является всего лишь четвертым в истории сборной Норвегии. За предыдущие три турнира скандинавы забили всего шесть мячей.