Рекорд в дебюте. Холанд вошел в историю сборной Норвегии на ЧМ
Эрлинг – первый норвежец, оформивший дубль в матче
25-летний форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд переписал историю сборной Норвегии в дебютном матче на чемпионатах мира.
Эрлинг уже за первый тайм оформил дубль в ворота Ирака на ЧМ-2026 и установил историческое достижение для Норвегии.
Нападающий стал первым норвежским футболистом, которому удалось отличиться двумя голами в одном матче чемпионата мира.
Нынешний чемпионат мира является всего лишь четвертым в истории сборной Норвегии. За предыдущие три турнира скандинавы забили всего шесть мячей.
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