Ирак – Норвегия. Стали известны стартовые составы на игру ЧМ-2026
Матч 1-го тура группового этапа ЧМ-2026 начнется в 01:00 по киевскому времени
17 июня в 01:00 по киевскому времени начнётся матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года в группе I, в котором сыграют сборные Ирака и Норвегии.
Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы своих команд на эту игру.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Ираком и Норвегией в группе I на чемпионате мира играют сборные Франции и Сенегала.
Главный тренер сборной Ирака — австралиец Грэм Арнольд, а Норвегию возглавляет местный специалист Столе Сольбаккен.
Стали известны стартовые составы на матч Ирак — Норвегия:
Ирак: Хашим, Доски, Хашем, Тахсин, Али, Джасим, Исмаил, Аль-Аммари, Баеш, Аль-Хамади, Хуссейн
Норвегия: Нюланд, Вольфе, Геггем, Айер, Риерсон, Аурснес, Берге, Эдегор, Нуса, Серлот, Холанд
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