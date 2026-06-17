Ирак – Норвегия. Стали известны стартовые составы на игру ЧМ-2026

17 июня в 01:00 по киевскому времени начнётся матч 1-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года в группе I, в котором сыграют сборные Ирака и Норвегии.

Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы своих команд на эту игру.

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Вместе с Ираком и Норвегией в группе I на чемпионате мира играют сборные Франции и Сенегала.

Главный тренер сборной Ирака — австралиец Грэм Арнольд, а Норвегию возглавляет местный специалист Столе Сольбаккен.

Стали известны стартовые составы на матч Ирак — Норвегия:

Ирак: Хашим, Доски, Хашем, Тахсин, Али, Джасим, Исмаил, Аль-Аммари, Баеш, Аль-Хамади, Хуссейн

Норвегия: Нюланд, Вольфе, Геггем, Айер, Риерсон, Аурснес, Берге, Эдегор, Нуса, Серлот, Холанд