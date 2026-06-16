ВИДЕО. Мбаппе вывел сборную Франции вперед в непростом матче с Сенегалом
Килиан отличился на 66-й минуте поединка 1-го тура группы I ЧМ-2026
Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе забил в матче 1-го тура группы I чемпионата мира 2026 против Сенегала.
Мбаппе отличился на 66-й минуте после великолепного ассиста Майкла Олисе. Килиан вывел французов вперед, 1:0.
За несколько минут до взятия рефери не назначил пенальти после того, как Садио Мане сбил Мбаппе в штрафной площади сенегальцев.
Килиан забил 13-й гол на чемпионата мира. По числу забитых мячей на ЧМ Мбаппе сравнялся с Месси.
Встреча Франции и Сенегала стартовала 16 июня в 22:00 по Киеву на Метлайф Стэдиум в Ист-Ратерфорде.
❗️ ВИДЕО. Мбаппе вывел сборную Франции вперед в непростом матче с Сенегалом
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