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  4. ВИДЕО. Мбаппе вывел сборную Франции вперед в непростом матче с Сенегалом
Чемпионат мира
16 июня 2026, 23:35 | Обновлено 17 июня 2026, 00:02
219
0

ВИДЕО. Мбаппе вывел сборную Франции вперед в непростом матче с Сенегалом

Килиан отличился на 66-й минуте поединка 1-го тура группы I ЧМ-2026

16 июня 2026, 23:35 | Обновлено 17 июня 2026, 00:02
219
0
ВИДЕО. Мбаппе вывел сборную Франции вперед в непростом матче с Сенегалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе забил в матче 1-го тура группы I чемпионата мира 2026 против Сенегала.

Мбаппе отличился на 66-й минуте после великолепного ассиста Майкла Олисе. Килиан вывел французов вперед, 1:0.

За несколько минут до взятия рефери не назначил пенальти после того, как Садио Мане сбил Мбаппе в штрафной площади сенегальцев.

Килиан забил 13-й гол на чемпионата мира. По числу забитых мячей на ЧМ Мбаппе сравнялся с Месси.

Встреча Франции и Сенегала стартовала 16 июня в 22:00 по Киеву на Метлайф Стэдиум в Ист-Ратерфорде.

❗️ ВИДЕО. Мбаппе вывел сборную Франции вперед в непростом матче с Сенегалом

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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