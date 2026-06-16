Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе забил в матче 1-го тура группы I чемпионата мира 2026 против Сенегала.

Мбаппе отличился на 66-й минуте после великолепного ассиста Майкла Олисе. Килиан вывел французов вперед, 1:0.

За несколько минут до взятия рефери не назначил пенальти после того, как Садио Мане сбил Мбаппе в штрафной площади сенегальцев.

Килиан забил 13-й гол на чемпионата мира. По числу забитых мячей на ЧМ Мбаппе сравнялся с Месси.

Встреча Франции и Сенегала стартовала 16 июня в 22:00 по Киеву на Метлайф Стэдиум в Ист-Ратерфорде.

❗️ ВИДЕО. Мбаппе вывел сборную Франции вперед в непростом матче с Сенегалом