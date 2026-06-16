Легендарный французский тренер Арсен Венгер посетил матч сборной Франции с СЕнегалом.

Команды встретились в рамках первого тура группового этапа мундиаля.

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За первый тайм команды голов не забивали, 0:0. Несколько раз Сенегал мог выйти вперед, но команда плохо реализовывала свои моменты. Франция же за 45-минутку создала всего 0,02 xG.

ФОТО. Венгер посетил матч сборных Франции и Сенегала