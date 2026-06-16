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Чемпионат мира
16 июня 2026, 23:23 | Обновлено 16 июня 2026, 23:25
118
0

ФОТО. Венгер посетил матч сборных Франции и Сенегала

Легендарный французский специалист приехал на матч чемпионата мира

16 июня 2026, 23:23 | Обновлено 16 июня 2026, 23:25
118
0
ФОТО. Венгер посетил матч сборных Франции и Сенегала
Арсен Венгер
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Легендарный французский тренер Арсен Венгер посетил матч сборной Франции с СЕнегалом.

Команды встретились в рамках первого тура группового этапа мундиаля.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

За первый тайм команды голов не забивали, 0:0. Несколько раз Сенегал мог выйти вперед, но команда плохо реализовывала свои моменты. Франция же за 45-минутку создала всего 0,02 xG.

ФОТО. Венгер посетил матч сборных Франции и Сенегала

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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