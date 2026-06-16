Мизерный xG команды Дешама. Статистика первого тайма игры Франция – Сенегал

После первого тайма матча группового этапа чемпионата мира между сборными Франции и Сенегала на табло зафиксирован счет 0:0.

Поединок проходит на стадионе «Мэтлайф Стэдиум» в городе Ист-Ратерфорд.

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Большинство опасных моментов создала африканская команда – подопечные Папе Тиау несколько раз могли выйти вперед. Французы же воротам своего соперника практически не угрожали, создав мизерные 0,02 xG.