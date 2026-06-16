Чемпионат мира16 июня 2026, 23:03 | Обновлено 16 июня 2026, 23:08
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Мизерный xG команды Дешама. Статистика первого тайма игры Франция – Сенегал
«Трехцветные» за тайм создали моментов на 0,02 xG
16 июня 2026, 23:03 | Обновлено 16 июня 2026, 23:08
206
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После первого тайма матча группового этапа чемпионата мира между сборными Франции и Сенегала на табло зафиксирован счет 0:0.
Поединок проходит на стадионе «Мэтлайф Стэдиум» в городе Ист-Ратерфорд.
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Большинство опасных моментов создала африканская команда – подопечные Папе Тиау несколько раз могли выйти вперед. Французы же воротам своего соперника практически не угрожали, создав мизерные 0,02 xG.
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