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Чемпионат мира
16 июня 2026, 23:03 | Обновлено 16 июня 2026, 23:08
206
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Мизерный xG команды Дешама. Статистика первого тайма игры Франция – Сенегал

«Трехцветные» за тайм создали моментов на 0,02 xG

16 июня 2026, 23:03 | Обновлено 16 июня 2026, 23:08
206
1 Comments
Мизерный xG команды Дешама. Статистика первого тайма игры Франция – Сенегал
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе
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После первого тайма матча группового этапа чемпионата мира между сборными Франции и Сенегала на табло зафиксирован счет 0:0.

Поединок проходит на стадионе «Мэтлайф Стэдиум» в городе Ист-Ратерфорд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Большинство опасных моментов создала африканская команда – подопечные Папе Тиау несколько раз могли выйти вперед. Французы же воротам своего соперника практически не угрожали, создав мизерные 0,02 xG.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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Типичная Франция Дешама, в эконом режиме постоянно играют. Оно и логично, зачем напрягаться в групповом, бессмысленно, если почти все выйдут. Тут 32 команды можно было уменьшить смело до 24 за счет неевропейских сборных, а жадный Инфантильно до 48 увеличил.
В Катаре в 1/4 из 8 было только 3 неевропейских сборных - больше половины Европа и щас будет что-то вроде того, хотя европейских только 16 из 48 - одна треть.
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