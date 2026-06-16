Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Месси установит новый рекорд в составе сборной Аргентины в матче с Алжиром
Чемпионат мира
16 июня 2026, 23:39 |
245
0

Месси установит новый рекорд в составе сборной Аргентины в матче с Алжиром

Легендарный нападающий сыграет 200-й матч в составе Альбиселесте

16 июня 2026, 23:39 |
245
0
Месси установит новый рекорд в составе сборной Аргентины в матче с Алжиром
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

38-летний нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси в ночь на 17 июня установит новое историческое достижение в составе национальной команды.

Сообщается, что легендарный футболист сыграет свой 200-й матч в составе «Альбиселесте», чего раньше никто не делал. Участие Лионеля в матче против Алжира было подтверждено СМИ.

Для Аргентины встреча с алжирцами станет первой на ЧМ-2026. Также на групповом этапе аргентинцы сыграют против Австрии и Иордании. Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.

Месси выступает за сборную с 2005 года. За это время он успел забить 117 голов в футболке «Ла Селексьон».

По теме:
ВИДЕО. Баркола заменил Дембеле и сразу же забил в матче Франция – Сенегал
Мбаппе повторил рекорд сборной Франции по количеству забитых мячей
ФОТО. Мане сбил Мбаппе. Судья не назначил пенальти и пояснил решение
Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Алжира по футболу ЧМ-2026 по футболу рекорд
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Йожеф САБО: «Это главное разочарование украинского футбола»
Футбол | 16 июня 2026, 11:14 3
Йожеф САБО: «Это главное разочарование украинского футбола»
Йожеф САБО: «Это главное разочарование украинского футбола»

Тренер выделил «Динамо»

Холанд против Ямаля. Ковалец удивил прогнозом на финал ЧМ-2026
Футбол | 16 июня 2026, 21:39 1
Холанд против Ямаля. Ковалец удивил прогнозом на финал ЧМ-2026
Холанд против Ямаля. Ковалец удивил прогнозом на финал ЧМ-2026

Норвежцы могут стать главной сенсацией турнира

Сборную Ирана выгоняют из США: «Нам говорят – возвращайтесь в Мексику»
Футбол | 16.06.2026, 20:25
Сборную Ирана выгоняют из США: «Нам говорят – возвращайтесь в Мексику»
Сборную Ирана выгоняют из США: «Нам говорят – возвращайтесь в Мексику»
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Бокс | 16.06.2026, 04:44
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Футбол | 16.06.2026, 17:19
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
Определился обладатель Кубка Стэнли сезона НХЛ
15.06.2026, 06:15 12
Хоккей
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
Усик встретился со звездным чемпионом. Будет громкий бой
15.06.2026, 04:22
Бокс
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
Ушел из жизни известный украинский футболист, который играл в Премьер-лиге
15.06.2026, 12:49 4
Футбол
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
Усика пришлось срочно эвакуировать в Америке
15.06.2026, 08:59 10
Бокс
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
Костюк отказался от форварда. Список игроков Динамо, которые нужны тренеру
15.06.2026, 09:09 6
Футбол
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
ТИМОЩУК: «Для меня это был вопрос чести и достоинства»
15.06.2026, 13:56 72
Футбол
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
Свитолина на старте Берлина уничтожила «нейтралку», заставив ее сняться
16.06.2026, 17:33 15
Теннис
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
15.06.2026, 09:17 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем