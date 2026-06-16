Месси установит новый рекорд в составе сборной Аргентины в матче с Алжиром

38-летний нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси в ночь на 17 июня установит новое историческое достижение в составе национальной команды.

Сообщается, что легендарный футболист сыграет свой 200-й матч в составе «Альбиселесте», чего раньше никто не делал. Участие Лионеля в матче против Алжира было подтверждено СМИ.

Для Аргентины встреча с алжирцами станет первой на ЧМ-2026. Также на групповом этапе аргентинцы сыграют против Австрии и Иордании. Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира.

Месси выступает за сборную с 2005 года. За это время он успел забить 117 голов в футболке «Ла Селексьон».