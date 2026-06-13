Мирослав КЛОЗЕ: «Буду рад, если он побьет мой рекорд на ЧМ»

Экс-игрок сборной Германии Мирослав Клозе готов к тому, что его результат в 16 голов на чемпионатах мира будет улучшен в ближайшие недели.

«Я ожидаю, что мой рекорд будет побит на этом чемпионате мира, – сказал Клозе. – Это расширенный турнир, больше матчей и, следовательно, больше возможностей забить. И Месси, и Мбаппе далеко продвинутся, и это совершенно нормально, рекорд все равно рано или поздно будет побит».

«Если это произойдет, я буду рад, если его побьет Месси», – добавил немец. «Я всегда был его большим поклонником, он гений».

Клозе побил предыдущий рекорд Роналдо на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. У Месси 13 голов на таких турнирах, у Мбаппе - 12.