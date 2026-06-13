Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирослав КЛОЗЕ: «Буду рад, если он побьет мой рекорд на ЧМ»
Чемпионат мира
13 июня 2026, 20:44 |
369
0

Мирослав КЛОЗЕ: «Буду рад, если он побьет мой рекорд на ЧМ»

Мирослав Клозе хочет, чтобы именно Лионель Месси улучшил его рекорд

13 июня 2026, 20:44 |
369
0
Мирослав КЛОЗЕ: «Буду рад, если он побьет мой рекорд на ЧМ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирослав Клозе
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Экс-игрок сборной Германии Мирослав Клозе готов к тому, что его результат в 16 голов на чемпионатах мира будет улучшен в ближайшие недели.

«Я ожидаю, что мой рекорд будет побит на этом чемпионате мира, – сказал Клозе. – Это расширенный турнир, больше матчей и, следовательно, больше возможностей забить. И Месси, и Мбаппе далеко продвинутся, и это совершенно нормально, рекорд все равно рано или поздно будет побит».

«Если это произойдет, я буду рад, если его побьет Месси», – добавил немец. «Я всегда был его большим поклонником, он гений».

Клозе побил предыдущий рекорд Роналдо на чемпионате мира 2014 года в Бразилии. У Месси 13 голов на таких турнирах, у Мбаппе - 12.

По теме:
АЛИССОН: «Пропуск матчей за «Ливерпуль» был частью плана»
ЧМ-2026: Лопетеги и Якин назвали составы на матч Катар – Швейцария
АНДРИЕВСКИЙ: «Странно, что мы не вышли на ЧМ-2026, играть должны лучшие»
Мирослав Клозе Лионель Месси Килиан Мбаппе сборная Аргентины по футболу сборная Франции по футболу сборная Германии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: Football-Italia
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Футбол | 13 июня 2026, 08:40 10
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину
Динамо уже 20 дней уговаривает футболиста вернуться в Украину

Эрик Рамирес заявил, что поддерживает связь с киевлянами

В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
Футбол | 13 июня 2026, 09:45 6
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор
В Динамо сложилась интересная ситуация. Футболисты сделали свой выбор

Бражко и Волошин поженились в один день

Костюк хочет видеть на сборах форварда-легионера
Футбол | 13.06.2026, 17:53
Костюк хочет видеть на сборах форварда-легионера
Костюк хочет видеть на сборах форварда-легионера
Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Динамо в отборе Лиги Европы
Футбол | 13.06.2026, 13:40
Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Динамо в отборе Лиги Европы
Скоро – жеребьевка. Потенциальные соперники Динамо в отборе Лиги Европы
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
Футбол | 13.06.2026, 00:17
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
Турнирная таблица ЧМ-2026. На вершине группы B установлено двоевластие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вторая победа подряд! Украина разгромила Кубу в Лиге наций
Вторая победа подряд! Украина разгромила Кубу в Лиге наций
12.06.2026, 12:57 12
Волейбол
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
Неожиданно. Новый тренер Бенфики принял резонансное решение по украинцу
12.06.2026, 09:40 26
Футбол
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
Легендарный Майкл Баффер отреагировал на скандал в бою Усик – Верховен
12.06.2026, 05:26 2
Бокс
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
Усик встретился с Трампом после того, как призвал его открыть глаза
13.06.2026, 00:45 25
Бокс
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
Калюжный может покинуть Металлист 1925. Интерес от украинского гранда
12.06.2026, 09:45 15
Футбол
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
Тупчий пояснил победу Украины над Китаем в ЛН, ответив Плотницкому
11.06.2026, 18:13
Волейбол
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
Определена судьба Абрамовича после отказа передавать деньги Украине
12.06.2026, 05:02 32
Футбол
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
Сделка завершена. Шахтер совершил дорогой трансфер перед Лигой чемпионов
13.06.2026, 00:11 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем