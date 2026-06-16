ФОТО. Мрачный Ямаль появился на публике после позорного матча с Кабо-Верде
Неудача на старте ЧМ-2026 стерла привычную улыбку с лица испанца
Сборная Испании впервые появилась на публике после неудачного старта на ЧМ-2026.
В первом матче группового этапа турнира команда Луиса де ла Фуэнте сенсационно сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0).
Команда провела открытую тренировку на своей базе в США. Значительное внимание СМИ уделили молодой звезде команды Ламину Ямалю. Обычно весёлый и улыбчивый футболист был мрачным и сосредоточенным.
Следующий матч Испания проведет против Саудовской Аравии 21 июня. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.
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