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  4. ФОТО. Мрачный Ямаль появился на публике после позорного матча с Кабо-Верде
Чемпионат мира
16 июня 2026, 23:26 |
382
0

ФОТО. Мрачный Ямаль появился на публике после позорного матча с Кабо-Верде

Неудача на старте ЧМ-2026 стерла привычную улыбку с лица испанца

16 июня 2026, 23:26 |
382
0
ФОТО. Мрачный Ямаль появился на публике после позорного матча с Кабо-Верде
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль
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Сборная Испании впервые появилась на публике после неудачного старта на ЧМ-2026.

В первом матче группового этапа турнира команда Луиса де ла Фуэнте сенсационно сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0).

Команда провела открытую тренировку на своей базе в США. Значительное внимание СМИ уделили молодой звезде команды Ламину Ямалю. Обычно весёлый и улыбчивый футболист был мрачным и сосредоточенным.

Следующий матч Испания проведет против Саудовской Аравии 21 июня. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Андрей Плыгун
Андрей Плыгун Sport.ua
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