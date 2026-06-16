ФОТО. Мрачный Ямаль появился на публике после позорного матча с Кабо-Верде

Сборная Испании впервые появилась на публике после неудачного старта на ЧМ-2026.

В первом матче группового этапа турнира команда Луиса де ла Фуэнте сенсационно сыграла вничью с Кабо-Верде (0:0).

Команда провела открытую тренировку на своей базе в США. Значительное внимание СМИ уделили молодой звезде команды Ламину Ямалю. Обычно весёлый и улыбчивый футболист был мрачным и сосредоточенным.

Следующий матч Испания проведет против Саудовской Аравии 21 июня. Начало встречи – в 19:00 по киевскому времени.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine