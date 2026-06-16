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  4. Холанд против Ямаля. Ковалец удивил прогнозом на финал ЧМ-2026
Чемпионат мира
16 июня 2026, 21:39 | Обновлено 16 июня 2026, 22:28
279
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Холанд против Ямаля. Ковалец удивил прогнозом на финал ЧМ-2026

Норвежцы могут стать главной сенсацией турнира

16 июня 2026, 21:39 | Обновлено 16 июня 2026, 22:28
279
1 Comments
Холанд против Ямаля. Ковалец удивил прогнозом на финал ЧМ-2026
ФК Металлург Запорожье. Сергей Ковалец
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Известный футбольный тренер Сергей Ковалец высказался о перспективах сборной Норвегии на ЧМ-2026.

По мнению специалиста, команда Столе Сольбаккена является «темной лошадкой» турнира и может сильно удивить болельщиков, дойдя даже до финала чемпионата мира.

«Интересная команда. Эти два игрока [Мартин Эдегор и Эрлинг Холанд], два лидера, которые играют в топ-командах, могут привести свою сборную к довольно неожиданному результату. Мы обычно считаем, что Норвегия — это какая-то северная страна, где футбол не развивается. Но если посмотреть, сколько там футбольных площадок...», — пояснил Ковалец.

Тренер считает, что вполне вероятным сценарием может стать финал ЧМ-2026 Испания — Норвегия. Он считает такое развитие событий «классным».

Как известно, в первом матче турнира испанцы не смогли обыграть Кабо-Верде (0:0). Норвежцы проведут первый поединок в ночь на 17 июня против сборной Ирака.

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Андрей Плыгун Источник: YouTube
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Та у наших горе експертів кукуха вже взагалі їде... Вони вже не оцінюють тверезо реалії, а змагаються між собою у кого "дотепніші" фантазії...
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