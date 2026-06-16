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Турция
16 июня 2026, 22:03 | Обновлено 16 июня 2026, 22:05
598
0

В клубе ждут. Журналист прокомментировал ситуацию с трансфером Цыганкова

Украинского полузащитника очень хочет подписать турецкий Трабзонспор

16 июня 2026, 22:03 | Обновлено 16 июня 2026, 22:05
598
0
В клубе ждут. Журналист прокомментировал ситуацию с трансфером Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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Турецкий журналист Халук Аилдыз прокомментировал ситуацию с возможным переходом украинского вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова в «Трабзонспор».

По словам обозревателя, трансфер 28-летнего игрока еще не завершен.

«С Цыганковым пока ничего не подтверждено официально», – заявил Аилдыз в эфире Haber61. Также он добавил, что клуб ждет окончательного ответа от украинца.

Контракт Цыганкова с «Жироной», которая в следующем сезоне будет выступать в Сегунде, рассчитан до лета 2027 года. В соглашении украинца с испанским клубом прописана клаусула в размере 30 млн евро.

Ранее в «Трабзонспоре» сделали громкое заявление по поводу Цыганкова.

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трансферы Трабзонспор Жирона Сегунда чемпионат Испании по футболу чемпионат Турции по футболу Виктор Цыганков
Антон Романенко Источник: Haber61.net
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