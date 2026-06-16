В клубе ждут. Журналист прокомментировал ситуацию с трансфером Цыганкова
Украинского полузащитника очень хочет подписать турецкий Трабзонспор
Турецкий журналист Халук Аилдыз прокомментировал ситуацию с возможным переходом украинского вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова в «Трабзонспор».
По словам обозревателя, трансфер 28-летнего игрока еще не завершен.
«С Цыганковым пока ничего не подтверждено официально», – заявил Аилдыз в эфире Haber61. Также он добавил, что клуб ждет окончательного ответа от украинца.
Контракт Цыганкова с «Жироной», которая в следующем сезоне будет выступать в Сегунде, рассчитан до лета 2027 года. В соглашении украинца с испанским клубом прописана клаусула в размере 30 млн евро.
Ранее в «Трабзонспоре» сделали громкое заявление по поводу Цыганкова.
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