В клубе ждут. Журналист прокомментировал ситуацию с трансфером Цыганкова

Турецкий журналист Халук Аилдыз прокомментировал ситуацию с возможным переходом украинского вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова в «Трабзонспор».

По словам обозревателя, трансфер 28-летнего игрока еще не завершен.

«С Цыганковым пока ничего не подтверждено официально», – заявил Аилдыз в эфире Haber61. Также он добавил, что клуб ждет окончательного ответа от украинца.

Контракт Цыганкова с «Жироной», которая в следующем сезоне будет выступать в Сегунде, рассчитан до лета 2027 года. В соглашении украинца с испанским клубом прописана клаусула в размере 30 млн евро.

Ранее в «Трабзонспоре» сделали громкое заявление по поводу Цыганкова.