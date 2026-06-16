Трансфер уже близко. В Трабзонспоре сделали заявление по поводу Цыганкова

В турецком «Трабзонспоре» сделали громкое заявление по поводу будущего украинского вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова.

Как сообщает TakaGazete, вице-президент клуба из Трабзона Зеят Кафкас анонсировал трансфер 28-летнего экс-игрока киевского «Динамо». По его словам, переход украинца должен быть оформлен в ближайшие десять дней.

Контракт Цыганкова с «Жироной», которая в следующем сезоне будет выступать в Сегунде, рассчитан до лета 2027 года. В соглашении украинца с испанским клубом прописана клаусула в размере 30 млн евро.

Ранее президент «Трабзонспора» удивил заявлением о Цыганкове.