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  4. Трансфер уже близко. В Трабзонспоре сделали заявление по поводу Цыганкова
Турция
16 июня 2026, 18:54 | Обновлено 16 июня 2026, 18:56
445
0

Трансфер уже близко. В Трабзонспоре сделали заявление по поводу Цыганкова

Украинского вингера ожидают в Турции

16 июня 2026, 18:54 | Обновлено 16 июня 2026, 18:56
445
0
Трансфер уже близко. В Трабзонспоре сделали заявление по поводу Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков
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В турецком «Трабзонспоре» сделали громкое заявление по поводу будущего украинского вингера испанской «Жироны» Виктора Цыганкова.

Как сообщает TakaGazete, вице-президент клуба из Трабзона Зеят Кафкас анонсировал трансфер 28-летнего экс-игрока киевского «Динамо». По его словам, переход украинца должен быть оформлен в ближайшие десять дней.

Контракт Цыганкова с «Жироной», которая в следующем сезоне будет выступать в Сегунде, рассчитан до лета 2027 года. В соглашении украинца с испанским клубом прописана клаусула в размере 30 млн евро.

Ранее президент «Трабзонспора» удивил заявлением о Цыганкове.

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чемпионат Испании по футболу чемпионат Турции по футболу трансферы Виктор Цыганков Трабзонспор Сегунда Жирона
Антон Романенко Источник: Taka Gazetesi
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