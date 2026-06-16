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  4. Синдром Лунина. В Испании объяснили, почему Реалу сложно продавать игроков
Испания
16 июня 2026, 23:05 | Обновлено 16 июня 2026, 23:45
655
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Синдром Лунина. В Испании объяснили, почему Реалу сложно продавать игроков

Футболисты неохотно уходят из королевского клуба

16 июня 2026, 23:05 | Обновлено 16 июня 2026, 23:45
655
3 Comments
Синдром Лунина. В Испании объяснили, почему Реалу сложно продавать игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин
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Мадридский «Реал» сталкивается с серьезными проблемами, когда дело доходит до продажи футболистов.

Журналист MARCA Рауль Альварес де Мон объяснил, почему в последнее время из состава «бланкос» редко уходят игроки. По его словам, королевский клуб является своеобразным магнитом для футболистов со всего мира. Многие хотят стать частью этого проекта. Однако эта особенность одновременно является и огромной проблемой для клуба, отмечает журналист.

Футболисты просто не хотят уходить из «Реала» и до последнего пытаются сохранить свой контракт, потому что понимают, что это лучшее место для них.

Как известно, в составе мадридцев уже восемь лет выступает украинский вратарь Андрей Лунин. За это время 27-летний футболист так и не смог приблизиться к статусу первого номера «бланкос». Несмотря на интерес со стороны других клубов и готовность «Реала» отпустить его, он продолжает оставаться в клубе, ожидая своего шанса. В 2024 году Лунин продлил свой контракт с «сливочными» ещё на шесть лет.

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Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига Андрей Лунин
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Бейл всім показав.як потрібно поступати з Реалом.
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Проблема Реала у тому,що він зазвичай складає угоди на дуже великий термін,а коли гравець втрачає свої кодиції то не знає що з ним робити.
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