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Испания
16 июня 2026, 22:57 |
1189
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Мбаппе не хочет видеть в команде защитника

Француз выступает против переезда в Мадрид фулбека «Бенфики» Томаша Араужу

16 июня 2026, 22:57 |
1189
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Мбаппе не хочет видеть в команде защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Томаш Араужу
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Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не хочет видеть в команде португальского защитника «Бенфики» Томаша Араужу. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер испанского гранда Жозе Моуриньо хочет видеть своего экс-подопечного в клубе. Потенциальный трансфер обойдется минимум в 65 миллионов евро.

Мбаппе, в свою очередь, не считает подписание португальца необходимостью. Француз уверен, что команде нужен новый полузащитник, который будет влиять на организацию игры.

В прошедшем сезоне на счету Томаша Аружу 39 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 1забитым мячом и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Орельен Тчуамени может покинуть «Реал».

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Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 2
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Таке враження, що Мбаппе тренер, а не гравець. Знає кого треба купити, а кого не треба. А на фіга тоді тренер в команді. Нехай тоді і грає і керує. Повний абзац. Такого ще не було, щоб гравець керував покупками.
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