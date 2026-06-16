Мбаппе не хочет видеть в команде защитника

Французский нападающий «Реала» Килиан Мбаппе не хочет видеть в команде португальского защитника «Бенфики» Томаша Араужу. Об этом сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер испанского гранда Жозе Моуриньо хочет видеть своего экс-подопечного в клубе. Потенциальный трансфер обойдется минимум в 65 миллионов евро.

Мбаппе, в свою очередь, не считает подписание португальца необходимостью. Француз уверен, что команде нужен новый полузащитник, который будет влиять на организацию игры.

В прошедшем сезоне на счету Томаша Аружу 39 матчей на клубном уровне, в которых он отличился 1забитым мячом и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что Орельен Тчуамени может покинуть «Реал».