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Украина. Премьер лига
16 июня 2026, 21:51 |
3195
5

СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»

Спортивный директор «Шахтера» высказался о Ринате Ахметове

16 июня 2026, 21:51 |
3195
5 Comments
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
ФК Шахтер. Дарио Срна
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Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался о президенте «горняков» Ринате Ахметове:

«Я делаю всё, что могу, чтобы помочь людям в Украине. Для этого я поддерживаю владельца «Шахтера» Рината Ахметова и его фонд. Это крупнейший фонд, созданный во время войны, который помог многим людям: военным, детям, лишившимся крова, пожилым семьям.

Я думаю, что он приобрел более 300 квартир по всей Украине для людей, лишившихся крова. Он не остановится. Он делает это от всего сердца, потому что он украинец, уважает свою страну и будет поддерживать украинский народ до самого конца. Он всегда будет рядом с ними, и я очень рад, что в Украине есть такой человек, как Ахметов».

Ранее Дарио Срна высказался о шансах Хорватии на чемпионате мира 2026 года.

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Дмитрий Вус Источник: Flashscore
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Комментарии 5
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Не потрібно було здавати Донбас у 13му. Не треба бы нічого купляти
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+3
Що таке 300 квартип в поривняни з його МИЛЬЯРДАМИ вид пограбованои УКРАИНИ !!!???
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+3
А в Монако теж придбав квартиру для українців, як втратили житло?
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Ренат надавав житло людям зі словами:"З подякою годувальникам". Адже все,що в нього є це плоди важкої праці українців.Теж саме можуть сказати і слуги народу-депутати, зарплатня  яких,на молоко дітям, у десятки разів вище середньої по країні та й ще у ціх бідолах депутатська недоторканість,щоб годувальники не турбували своїми вимогами. Вірним шляхом йдете у Євросоюз наші слуги-олігархи!
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