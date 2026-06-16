СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»

Спортивный директор донецкого «Шахтера» Дарио Срна высказался о президенте «горняков» Ринате Ахметове:

«Я делаю всё, что могу, чтобы помочь людям в Украине. Для этого я поддерживаю владельца «Шахтера» Рината Ахметова и его фонд. Это крупнейший фонд, созданный во время войны, который помог многим людям: военным, детям, лишившимся крова, пожилым семьям.

Я думаю, что он приобрел более 300 квартир по всей Украине для людей, лишившихся крова. Он не остановится. Он делает это от всего сердца, потому что он украинец, уважает свою страну и будет поддерживать украинский народ до самого конца. Он всегда будет рядом с ними, и я очень рад, что в Украине есть такой человек, как Ахметов».

Ранее Дарио Срна высказался о шансах Хорватии на чемпионате мира 2026 года.