Криштиану Роналду взял слово перед стартом на чемпионате мира

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался по поводу первого матча на чемпионате мира.

«Каждый раз, надевая эту футболку, мы испытываем ту же гордость, ту же страсть и то же чувство ответственности, что и в первый день. Завтра начинается новая глава.

Мы упорно трудились, чтобы достичь этого момента, и теперь пришло время отдать все силы за нашу страну и за все португальские общины, которые поддерживают нас здесь и по всему миру. Верьте в это так же, как и мы!» – написал Роналду.

Португалия стартует матчем с ДР Конго 17 июня. Начало игры в 20:00.