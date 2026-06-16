Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Криштиану Роналду взял слово перед стартом на чемпионате мира
Чемпионат мира
16 июня 2026, 21:52 | Обновлено 16 июня 2026, 22:16
417
0

Криштиану Роналду взял слово перед стартом на чемпионате мира

Криштиану Роналду написал мотивационное сообщение

16 июня 2026, 21:52 | Обновлено 16 июня 2026, 22:16
417
0
Криштиану Роналду взял слово перед стартом на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду высказался по поводу первого матча на чемпионате мира.

«Каждый раз, надевая эту футболку, мы испытываем ту же гордость, ту же страсть и то же чувство ответственности, что и в первый день. Завтра начинается новая глава.

Мы упорно трудились, чтобы достичь этого момента, и теперь пришло время отдать все силы за нашу страну и за все португальские общины, которые поддерживают нас здесь и по всему миру. Верьте в это так же, как и мы!» – написал Роналду.

Португалия стартует матчем с ДР Конго 17 июня. Начало игры в 20:00.

По теме:
ФОТО. Мусиала появился перед матчем ЧМ со странными наушниками
Франция – Сенегал. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Игрок Харькова рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира 2026
Аль-Наср Эр-Рияд сборная Португалии по футболу Криштиану Роналду сборная ДР Конго по футболу ЧМ-2026 по футболу
Руслан Полищук Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Футбол | 16 июня 2026, 17:19 2
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 1-го раунда ЛЧ

Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
Футбол | 16 июня 2026, 18:10 129
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стартового этапа ЛЕ

Соглашение с клубом достигнуто. Лидер сборной Украины может перейти в Барсу
Футбол | 16.06.2026, 21:42
Соглашение с клубом достигнуто. Лидер сборной Украины может перейти в Барсу
Соглашение с клубом достигнуто. Лидер сборной Украины может перейти в Барсу
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Бокс | 16.06.2026, 04:44
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Объявлен еще один судейский промах в скандальном бою Усик – Верховен
Ястремская стартовала с победы на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме
Теннис | 16.06.2026, 17:27
Ястремская стартовала с победы на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме
Ястремская стартовала с победы на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк
Интерес Динамо. Стало известно, где продолжит карьеру Гуцуляк
14.06.2026, 17:39 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб представил нового тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Киевский клуб представил нового тренера
14.06.2026, 18:01 1
Футзал
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
В Динамо вернётся бывший футболист сборной Украины
15.06.2026, 09:45 6
Футбол
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
Артем Довбик получил сенсационный вариант трансфера
15.06.2026, 09:17 5
Футбол
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
Сенсация! Джастин Гейджи одолел окровавленного Топурию и стал чемпионом UFC
15.06.2026, 08:13 4
MMA
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 сменил название и презентовал новую эмблему
15.06.2026, 13:21 63
Футбол
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
16.06.2026, 10:14
Футбол
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
Рико ВЕРХОВЕН: «У Усика украли эту возможность»
16.06.2026, 07:15 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем