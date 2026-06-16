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Англия
16 июня 2026, 21:44 | Обновлено 16 июня 2026, 22:23
422
0

Хаверц может покинуть Арсенал и вернуться в Бундеслигу

На нападающего нацелился «Байер», за который он выступал ранее

16 июня 2026, 21:44 | Обновлено 16 июня 2026, 22:23
422
0
Хаверц может покинуть Арсенал и вернуться в Бундеслигу
Getty Images/Global Images Ukraine. Кай Хаверц
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Немецкий нападающий «Арсенала» Кай Хаверц может перейти в «Байер». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, немецкий клуб, за который 27-летний футболист выступал ранее, нацелился на форварда. Проблемой может послужить зарплата Хаверца в английском гранде – немец получает 280 тысяч фунтов в неделю.

Не исключается, что нападающий разорвет контракт с «Арсеналом».

В прошедшем сезоне на счету Кая Хаверца 24 матча на клубном уровне, в которых он успел отличиться 7 результативными ударами и 5 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что «Интер» нацелился на подписание капитана «Арсенала».

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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