Италия13 июня 2026, 19:54 | Обновлено 13 июня 2026, 20:05
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Интер нацелился на подписание капитана Арсенала
Карьеру в итальянском клубе может продолжить Мартин Эдегор
13 июня 2026, 19:54 | Обновлено 13 июня 2026, 20:05
426
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Норвежский полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор может продолжить карьеру в составе «Интера». Об этом сообщает Indykaila News.
По информации источника, итальянский клуб связался с «канонирами» для того, чтобы уточнить, доступен ли 28-летний футболист для покупки. В Милане за игрока готовы заплатить рыночную цену.
В прошедшем сезоне на счету Мартина Эдегора 26 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативным ударом и 8 голевыми передачами.
Ранее сообщалось о том, что в «Арсенале» определились с тренером команды.
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