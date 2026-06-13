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Италия
13 июня 2026, 19:54 | Обновлено 13 июня 2026, 20:05
426
0

Интер нацелился на подписание капитана Арсенала

Карьеру в итальянском клубе может продолжить Мартин Эдегор

13 июня 2026, 19:54 | Обновлено 13 июня 2026, 20:05
426
0
Интер нацелился на подписание капитана Арсенала
Getty Images/Global Images Ukraine. Мартин Эдегор
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Норвежский полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор может продолжить карьеру в составе «Интера». Об этом сообщает Indykaila News.

По информации источника, итальянский клуб связался с «канонирами» для того, чтобы уточнить, доступен ли 28-летний футболист для покупки. В Милане за игрока готовы заплатить рыночную цену.

В прошедшем сезоне на счету Мартина Эдегора 26 матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться 1 результативным ударом и 8 голевыми передачами.

Ранее сообщалось о том, что в «Арсенале» определились с тренером команды.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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