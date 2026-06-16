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  4. КОВАЛЕЦ: «Правила в футболе придумывают люди, которые сами не играли»
Чемпионат мира
16 июня 2026, 22:52 |
240
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КОВАЛЕЦ: «Правила в футболе придумывают люди, которые сами не играли»

Специалист не понимает новых изменений в регламенте соревнований

16 июня 2026, 22:52 |
240
1 Comments
КОВАЛЕЦ: «Правила в футболе придумывают люди, которые сами не играли»
ФК Подолье. Сергей Ковалец
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Известный украинский тренер Сергей Ковалец высказался по поводу нововведений в футболе.

«Эти правила придумывают люди, которые вообще в футбол не играли. Вот в этом и заключается главная проблема. Когда мы говорим об арбитраже, то речь идет о прозрачности, это понятно. Судьи также должны объяснять свои решения. Судей прячут. Непонятно, почему? Запретили тактические тайм-ауты. Почему, если у кого-то травма, футболисты не могут подойти к тренеру? Зачем вы это делаете?», – возмутился специалист.

На ЧМ-2026 ФИФА вводит несколько новых требований. В частности, действует жесткий лимит в 10 секунд на замену, ограничение на ввод мяча, наказание за закрытие рта рукой во время споров и расширенные полномочия VAR.

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правила футбола ЧМ-2026 по футболу Сергей Ковалец
Андрей Плыгун Источник: YouTube
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Ну там зараз Арсен Венгер у придумуванні правил головний..
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