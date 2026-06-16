КОВАЛЕЦ: «Правила в футболе придумывают люди, которые сами не играли»
Специалист не понимает новых изменений в регламенте соревнований
Известный украинский тренер Сергей Ковалец высказался по поводу нововведений в футболе.
«Эти правила придумывают люди, которые вообще в футбол не играли. Вот в этом и заключается главная проблема. Когда мы говорим об арбитраже, то речь идет о прозрачности, это понятно. Судьи также должны объяснять свои решения. Судей прячут. Непонятно, почему? Запретили тактические тайм-ауты. Почему, если у кого-то травма, футболисты не могут подойти к тренеру? Зачем вы это делаете?», – возмутился специалист.
На ЧМ-2026 ФИФА вводит несколько новых требований. В частности, действует жесткий лимит в 10 секунд на замену, ограничение на ввод мяча, наказание за закрытие рта рукой во время споров и расширенные полномочия VAR.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стартового этапа ЛЕ
Итальянец признал свою ошибку