Тренер сборной Португалии покинет команду
Роберто Мартинес будет искать другую работу
Роберто Мартинес не останется на посту главного тренера сборной Португалии после чемпионата мира. Испанец решил не продлевать свой контракт, срок действия которого истекает в конце июля этого года.
Ожидается, что Мартинес уйдет в отставку независимо от того, как Португалия выступит в Северной Америке. Пиренейцы начнут свою кампанию на чемпионате мира матчем против ДР Конго в среду.
Мартинес может похвастаться 70-процентным показателем побед с Португалией, самым высоким среди всех тренеров в истории страны. Недавно этот тренер привел Португалию ко второй победе в Лиге наций, обыграв Испанию в финале 2025 года.
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