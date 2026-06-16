Тренер сборной Португалии покинет команду

Роберто Мартинес не останется на посту главного тренера сборной Португалии после чемпионата мира. Испанец решил не продлевать свой контракт, срок действия которого истекает в конце июля этого года.

Ожидается, что Мартинес уйдет в отставку независимо от того, как Португалия выступит в Северной Америке. Пиренейцы начнут свою кампанию на чемпионате мира матчем против ДР Конго в среду.

Мартинес может похвастаться 70-процентным показателем побед с Португалией, самым высоким среди всех тренеров в истории страны. Недавно этот тренер привел Португалию ко второй победе в Лиге наций, обыграв Испанию в финале 2025 года.