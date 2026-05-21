  4. Наследник Доменека? Тренер сборной Португалии «очень верит» в нумерологию
21 мая 2026, 18:58
Наследник Доменека? Тренер сборной Португалии «очень верит» в нумерологию

Роберто Мартинес подчеркнул роль числа 6 в контексте шансов его команды

УЕФА. Роберто Мартинес

В то время как увлечение бывшего тренера сборной Франции Раймона Доменека астрологией недавно вновь всплыло на поверхность, Роберто Мартинес «очень верит» в нумерологию. Испанский тренер сборной Португалии в четверг рассказал о шансах своей команды на чемпионате мира 2026 года.

«Я очень верю в нумерологию», – сказал Роберто Мартинес. «Я думаю, что число 6 может принести что-то очень позитивное. В 2016 году Португалия выиграла чемпионат Европы, 1966 год стал ее лучшим результатом за всю историю (третье место на чемпионате мира). В 2006 году был полуфинал… Пришло время добиться того, чего Португалия так заслуживает».

Отдельно тренер выделил лидера Криштиану Роналду: «Он пример для подражания. Нет другого игрока на международном уровне, который провел бы 22 года в национальной сборной. Его жажда успеха, желание жить каждый день, стремясь к совершенству. Он сосредоточен на том, чтобы помочь команде и провести отличный чемпионат мира».

Первыми соперниками португальцев станут сборные ДР Конго, Узбекистан и Колумбия.

Руслан Полищук Источник: RMC Sport
Оцените материал
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «С батей больше не общаюсь. Ему Чернигов дороже сына»
Шансы на победу похоронены. В Польше жестко оценили бой Усик – Верховен
Таблица коэффициентов УЕФА. Англия проводит феноменальный сезон
Андрей Шевченко обиделся на легенду Динамо и разорвал с ним все связи
Кто их остановит – сборная Швейцарии выдала шоу на ЧМ по хоккею
Посев в 1-м раунде квалификации Лиги Европы. Потенциальные соперники Динамо
Динамо вышло в Лигу Европы, ЛНЗ и Полесье сыграют в Лиге конференций
Решение принято. Моуриньо попросил Реал купить звезду сборной Украины
