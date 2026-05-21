Наследник Доменека? Тренер сборной Португалии «очень верит» в нумерологию

В то время как увлечение бывшего тренера сборной Франции Раймона Доменека астрологией недавно вновь всплыло на поверхность, Роберто Мартинес «очень верит» в нумерологию. Испанский тренер сборной Португалии в четверг рассказал о шансах своей команды на чемпионате мира 2026 года.

«Я очень верю в нумерологию», – сказал Роберто Мартинес. «Я думаю, что число 6 может принести что-то очень позитивное. В 2016 году Португалия выиграла чемпионат Европы, 1966 год стал ее лучшим результатом за всю историю (третье место на чемпионате мира). В 2006 году был полуфинал… Пришло время добиться того, чего Португалия так заслуживает».

Отдельно тренер выделил лидера Криштиану Роналду: «Он пример для подражания. Нет другого игрока на международном уровне, который провел бы 22 года в национальной сборной. Его жажда успеха, желание жить каждый день, стремясь к совершенству. Он сосредоточен на том, чтобы помочь команде и провести отличный чемпионат мира».

Первыми соперниками португальцев станут сборные ДР Конго, Узбекистан и Колумбия.