  Последний танец. Объявлена ​​заявка сборной Португалии на ЧМ-2026
19 мая 2026, 15:21
Последний танец. Объявлена ​​заявка сборной Португалии на ЧМ-2026

В список игроков попал и легендарный Криштиану Роналду

Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Главный тренер национальной сборной Португалии Роберто Мартинес объявил состав своей команды для участия в чемпионате мира 2026 года.

В список футболистов вошел и легендарный нападающий Криштиану Роналду, для которого этот чемпионат мира станет последним в карьере.

На ЧМ-2026, который состоится в июне-июле 2026 года, сборная Португалии сыграет в одной группе с ДР Конго, Узбекистаном и Колумбией.

Заявка сборной Португалии для участия в чемпионате мира 2026:

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руи Сильва («Спортинг»), Рикардо Вельо («Генчлербирлиги»)

Защитники: Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Матеус Нунес («Манчестер Сити»), Нельсон Семеду («Фенербахче»), Жоау Канселу («Барселона»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Ренату Вейга («Вильярреал»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Томас Араужо («Бенфика»)

Полузащитники: Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Самуэл Кошта («Майорка»), Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

Нападающие: Жоау Феликс («Аль-Наср»), Франсишку Тринкау («Спортинг»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Педру Нету («Челси»), Рафаэль Леау («Милан»), Гонсалу Гедеш («Реал Сосьедад»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»)

