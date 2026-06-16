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Чемпионат мира
16 июня 2026, 20:00 | Обновлено 16 июня 2026, 20:02
870
0

Что-то новое. Сборная Англии проведет товарищеский матч по ходу ЧМ

Сборная Англии хочет сыграть с командой MLS

16 июня 2026, 20:00 | Обновлено 16 июня 2026, 20:02
870
0
Что-то новое. Сборная Англии проведет товарищеский матч по ходу ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Англии по футболу
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Сборная Англии ведет переговоры о проведении товарищеского матча без зрителей против клуба MLS «Спортинг Канзас-Сити» после первого матча чемпионата мира против Хорватии. Спарринг будет использован для восстановления игровой формы игроков, которые не проведут много времени на поле в игре против Хорватии.

Товарищеский матч состоится в период между игрой против Хорватии в Далласе в среду (23:00) и вторым матчем группового этапа против Ганы в следующий вторник (23:00).

Сборная Англии базируется в Канзас-Сити на время турнира и ежедневно тренируется в Swope Soccer Village, расположенном всего в 15 минутах езды от центра города.

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Руслан Полищук Источник: BBC
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