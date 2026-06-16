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Германия
16 июня 2026, 20:07 |
1223
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Прощай, Дортмунд? Украинец из Боруссии удивил радикальным шагом

Кревсун сменил агента на фоне переговоров о новом контракте

16 июня 2026, 20:07 |
1223
1 Comments
Прощай, Дортмунд? Украинец из Боруссии удивил радикальным шагом
Getty Images/Global Images Ukraine. Данило Кревсун
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21-летний украинский полузащитник дортмундской «Боруссии» Даниил Кревсун может летом покинуть немецкий клуб.

На днях стало известно, что игрок неожиданно сменил агента. До последнего времени его интересы представляла международная компания CAA Base, которая от его имени вела переговоры с «Боруссией» о новом контракте для футболиста. В настоящее время на портале Transfermarkt размещена информация о том, что Кревсун сотрудничает с агентством ProStar Вадима Шаблия. Эксперты предположили, что причиной внезапной смены агентов стал провал переговоров с клубом.

Кревсун попал в систему «Боруссии» в 2023 году. В прошлом сезоне Даниил забил два гола и отдал три голевые передачи в 37 матчах за вторую команду «шмелей». Его контракт с клубом истекает 30 июня.

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Боруссия Дортмунд Даниил Кревсун Вадим Шаблий футбольные агенты продление контракта
Андрей Плыгун Источник: X (Twitter)
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Ого, йому вже 21... Можливо і треба кудись переходити, щоб розвиватися, а не бігати за дубль Боруссії.
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