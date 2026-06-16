Прощай, Дортмунд? Украинец из Боруссии удивил радикальным шагом

21-летний украинский полузащитник дортмундской «Боруссии» Даниил Кревсун может летом покинуть немецкий клуб.

На днях стало известно, что игрок неожиданно сменил агента. До последнего времени его интересы представляла международная компания CAA Base, которая от его имени вела переговоры с «Боруссией» о новом контракте для футболиста. В настоящее время на портале Transfermarkt размещена информация о том, что Кревсун сотрудничает с агентством ProStar Вадима Шаблия. Эксперты предположили, что причиной внезапной смены агентов стал провал переговоров с клубом.

Кревсун попал в систему «Боруссии» в 2023 году. В прошлом сезоне Даниил забил два гола и отдал три голевые передачи в 37 матчах за вторую команду «шмелей». Его контракт с клубом истекает 30 июня.