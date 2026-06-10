Украинец подписал первый профессиональный контракт с Барселоной

Атакующий полузащитник «Барселоны» Артем Рыбак подписал первый профессиональный контракт с «сине-гранатовыми». Об этом сообщила пресс-служба молодежной команды каталонского гранда.

«Артем Рыбак прошел фантастический путь в академии «Барселоны», постоянно демонстрируя свой уровень на поле. Он забивает голы, помогает своей команде побеждать и продолжает проявлять менталитет и амбиции, необходимые для дальнейшего роста и развития», – написал агент Вадим Шаблий.

Рыбаку 16 лет, он – воспитанник «Шахтера». После начала полномасштабной войны футболист оказался в Польше и получил приглашение от «Барселоны».