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Испания
10 июня 2026, 19:55 | Обновлено 10 июня 2026, 20:13
2136
0

Украинец подписал первый профессиональный контракт с Барселоной

Артем Рыбак заключил контракт с испанским грандом

10 июня 2026, 19:55 | Обновлено 10 июня 2026, 20:13
2136
0
Украинец подписал первый профессиональный контракт с Барселоной
ФК Барселона. Артем Рыбак
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Атакующий полузащитник «Барселоны» Артем Рыбак подписал первый профессиональный контракт с «сине-гранатовыми». Об этом сообщила пресс-служба молодежной команды каталонского гранда.

«Артем Рыбак прошел фантастический путь в академии «Барселоны», постоянно демонстрируя свой уровень на поле. Он забивает голы, помогает своей команде побеждать и продолжает проявлять менталитет и амбиции, необходимые для дальнейшего роста и развития», – написал агент Вадим Шаблий.

Рыбаку 16 лет, он – воспитанник «Шахтера». После начала полномасштабной войны футболист оказался в Польше и получил приглашение от «Барселоны».

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Руслан Полищук Источник: Instagram
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