ЧМ-2026. Когда стартуют Мбаппе и Месси? Расписание матчей 6-го игрового дня
Вечером 16 июня и в ночь на 17 число будут сыграны матчи в группах I и J
Вечером 16 июня и в ночь на 17 число (пятый шестой день) на чемпионате мира 2026 по футболу будут сыграны матчи первых туров в группах I и J.
В 22:00 по Киеву на Метлайф Стэдиум в Нью-Джерси очное противостяние начнут сборная Франции во главе с Килианом Мбаппе и команда Сенегала. В квартете I французы и сенегальцы выступают с Ираком и Норвегией, которые сойдутся в 01:00 на Бостон Стэдиум в Массачусетсе.
Действующие победителя мундиаля – сборная Аргентина – сыграют с Алжиром в 04:00 на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити. В группе J также выступают Австрия и Иордания – их поединок начнется в 07:00 на Левайс Стэдиум в Санта-Кларе.
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Франция – Сенегал (16.06. 22:00)
- Стадион: Метлайф Стэдиум, Ист-Ратерфорд
- Главный арбитр: Алиреза Фагани, Иран
- Главные тренера: Дидье Дешам (Франция) и Пап Тиав (Сенегал)
Ирак – Норвегия (17.06. 01:00)
- Стадион: Джиллет Стэдиум, Фоксборо
- Главный арбитр: Пьер Атчо, Габон
- Главные тренера: Грэм Арнольд (Ирак) и Столе Сольбаккен (Норвегия)
Календарь матчей группы I:
- 16.06. 22:00. Франция – Сенегал (1-й тур)
- 17.06. 01:00. Ирак – Норвегия (1-й тур)
- 23.06. 00:00. Франция – Ирак (2-й тур)
- 23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал (2-й тур)
- 26.06. 22:00. Норвегия – Франция (3-й тур)
- 26.06. 22:00. Сенегал – Ирак (3-й тур)
Группа I
|Группа I
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 22:00 Франция - Сенегал
|0
|2
|Ирак
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия
|0
|3
|Норвегия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия
|0
|4
|Сенегал
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|16.06.26 22:00 Франция - Сенегал
|0
Аргентина – Алжир (17.06. 04:00)
- Стадион: Эрроухед Стэдиум, Канзас-Сити
- Главный арбитр: Шимон Марциняк, Польша
- Главные тренера: Лионель Скалони (Аргентина) и Владимир Петкович (Австрия)
Австрия – Иордания (17.06. 07:00)
- Стадион: Левайс Стэдиум, Санта-Клара
- Главный арбитр: Дахане Бейда, Мавритания
- Главные тренера: Ральф Рангник (Австрия) и Жамаль Селлами (Иордания)
Группа J
|Группа J
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Алжир
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир
|0
|2
|Аргентина
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир
|0
|3
|Австрия
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 07:00 Австрия - Иордания
|0
|4
|Иордания
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|17.06.26 07:00 Австрия - Иордания
|0
Инфографика
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