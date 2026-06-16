ЧМ-2026. Когда стартуют Мбаппе и Месси? Расписание матчей 6-го игрового дня

Вечером 16 июня и в ночь на 17 число (пятый шестой день) на чемпионате мира 2026 по футболу будут сыграны матчи первых туров в группах I и J.

В 22:00 по Киеву на Метлайф Стэдиум в Нью-Джерси очное противостяние начнут сборная Франции во главе с Килианом Мбаппе и команда Сенегала. В квартете I французы и сенегальцы выступают с Ираком и Норвегией, которые сойдутся в 01:00 на Бостон Стэдиум в Массачусетсе.

Действующие победителя мундиаля – сборная Аргентина – сыграют с Алжиром в 04:00 на Эрроухед Стэдиум в Канзас-Сити. В группе J также выступают Австрия и Иордания – их поединок начнется в 07:00 на Левайс Стэдиум в Санта-Кларе.

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Видеотрансляции всех матчей чемпионата мира 2026 в Украине будут доступны на сервисе MEGOGO.

Франция – Сенегал (16.06. 22:00)

Стадион: Метлайф Стэдиум, Ист-Ратерфорд

Главный арбитр: Алиреза Фагани, Иран

Главные тренера: Дидье Дешам (Франция) и Пап Тиав (Сенегал)

Ирак – Норвегия (17.06. 01:00)

Стадион: Джиллет Стэдиум, Фоксборо

Главный арбитр: Пьер Атчо, Габон

Главные тренера: Грэм Арнольд (Ирак) и Столе Сольбаккен (Норвегия)

Календарь матчей группы I:

16.06. 22:00. Франция – Сенегал (1-й тур)

17.06. 01:00. Ирак – Норвегия (1-й тур)

23.06. 00:00. Франция – Ирак (2-й тур)

23.06. 03:00. Норвегия – Сенегал (2-й тур)

26.06. 22:00. Норвегия – Франция (3-й тур)

26.06. 22:00. Сенегал – Ирак (3-й тур)

Группа I

Группа I Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Франция 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 22:00 Франция - Сенегал 0 2 Ирак 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия 0 3 Норвегия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 01:00 Ирак - Норвегия 0 4 Сенегал 0 0 0 0 0 - 0 16.06.26 22:00 Франция - Сенегал 0 Полная таблица

Аргентина – Алжир (17.06. 04:00)

Стадион: Эрроухед Стэдиум, Канзас-Сити

Главный арбитр: Шимон Марциняк, Польша

Главные тренера: Лионель Скалони (Аргентина) и Владимир Петкович (Австрия)

Австрия – Иордания (17.06. 07:00)

Стадион: Левайс Стэдиум, Санта-Клара

Главный арбитр: Дахане Бейда, Мавритания

Главные тренера: Ральф Рангник (Австрия) и Жамаль Селлами (Иордания)

Группа J

Группа J Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Алжир 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир 0 2 Аргентина 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 04:00 Аргентина - Алжир 0 3 Австрия 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 07:00 Австрия - Иордания 0 4 Иордания 0 0 0 0 0 - 0 17.06.26 07:00 Австрия - Иордания 0 Полная таблица

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