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Чемпионат мира
16 июня 2026, 19:44 |
748
0

Неймар объявил важную новость во время пребывания на ЧМ-2026

Бразилец вместе с Бруной Бьянкарди ждут еще одну дочь

16 июня 2026, 19:44 |
748
0
Неймар объявил важную новость во время пребывания на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар вместе со своей девушкой Бруной Бьянкарди объявили, что ждут еще одного ребенка.

В семье бразильца появится еще одна дочь. Это будет пятый ребенок 34-летнего футболиста.

В настоящее время Неймар находится в лагере национальной сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года, однако он пропустил первый матч команды на турнире из-за травмы. Сообщалось, что и во втором матче мундиаля вингер не примет участия.

ВИДЕО. Неймар объявил важную новость во время пребывания на ЧМ-2026

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Дмитрий Вус Источник: Instagram
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