Неймар объявил важную новость во время пребывания на ЧМ-2026
Бразилец вместе с Бруной Бьянкарди ждут еще одну дочь
Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар вместе со своей девушкой Бруной Бьянкарди объявили, что ждут еще одного ребенка.
В семье бразильца появится еще одна дочь. Это будет пятый ребенок 34-летнего футболиста.
В настоящее время Неймар находится в лагере национальной сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года, однако он пропустил первый матч команды на турнире из-за травмы. Сообщалось, что и во втором матче мундиаля вингер не примет участия.
ВИДЕО. Неймар объявил важную новость во время пребывания на ЧМ-2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вингер может перебраться из «Жироны» в «Барселону»
Рико не понравилось, как рефери считал нокдаун