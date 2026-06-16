Нападающий «Сантоса» и сборной Бразилии Неймар вместе со своей девушкой Бруной Бьянкарди объявили, что ждут еще одного ребенка.

В семье бразильца появится еще одна дочь. Это будет пятый ребенок 34-летнего футболиста.

В настоящее время Неймар находится в лагере национальной сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года, однако он пропустил первый матч команды на турнире из-за травмы. Сообщалось, что и во втором матче мундиаля вингер не примет участия.

ВИДЕО. Неймар объявил важную новость во время пребывания на ЧМ-2026