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WTA
16 июня 2026, 18:50 | Обновлено 16 июня 2026, 18:57
108
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С. Уильямс / Мухова – Олмос / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Берлине

16 июня 2026, 18:50 | Обновлено 16 июня 2026, 18:57
108
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С. Уильямс / Мухова – Олмос / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс
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16 июня легендарная американская теннисистка Серена Уильямс стартовала в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

В первом раунде американка вместе с Каролиной Муховой играет против тандема Джулиана Олмос (Мексика) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

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Это первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы поединка в четвертьфинале поборются с третьиями сеяными Сарой Эррани и Николь Мелихар.

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Джулиана Олмос Эрин Рутлифф Серена Уильямс Каролина Мухова смотреть онлайн WTA Берлин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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