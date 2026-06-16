С. Уильямс / Мухова – Олмос / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию парного матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Берлине
16 июня легендарная американская теннисистка Серена Уильямс стартовала в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.
В первом раунде американка вместе с Каролиной Муховой играет против тандема Джулиана Олмос (Мексика) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).
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Это первое очное противостояние дуэтов.
Победительницы поединка в четвертьфинале поборются с третьиями сеяными Сарой Эррани и Николь Мелихар.
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