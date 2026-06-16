С. Уильямс / Мухова – Олмос / Рутлифф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 июня легендарная американская теннисистка Серена Уильямс стартовала в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

В первом раунде американка вместе с Каролиной Муховой играет против тандема Джулиана Олмос (Мексика) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия).

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это первое очное противостояние дуэтов.

Победительницы поединка в четвертьфинале поборются с третьиями сеяными Сарой Эррани и Николь Мелихар.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА